لزوم جلب مشارکت‌ مردمی در برقراری امنیت پایدار/تاکید برآگاهی بخشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی گفت: امنیت همواره جزء اساسی ترین نیازهای انسان بوده و تامین آن یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت ها است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: امنیت و ضرورت آن تنها به برقرار شدن آن محدود نیست، بلکه مشارکت در امنیت در سه بعد ایجاد، حفظ و گسترش امنیت حائز اهمیت تر است.

وی مشارکت مردمی را عاملی مهم در تامین امنیت پایدار دانست و بیان داشت: اگر چه مشارکت افراد اجتماع در برقراری امنیت اجتماعی، بسیار مهم است، اما برای این که بتوانیم این امر را در افراد درونی سازیم باید با استفاده از روش‌هایی، مشارکت آن ها را جلب کنیم.

سردار امان اللهی اظهار داشت: از جمله مواردی که در جلب مشارکت افراد بسیار مهم است، مساله آگاهی بخشی است؛ چرا که اطلاع و آگاهی از هر چیزی، زمینه ساز کشش عاطفی، اعتماد و حساس مسئولیت در قبال آن می شود.

این مقام ارشد انتظامی نبود امنیت در یک اجتماع را یک خطر بزرگ و تهدید کننده عنوان کرد و گفت: اما گاه به دلیل عدم آگاهی افراد از این تهدید، واکنش آن ها نسبت به امنیت کم رنگ می شود که این خود تهدید دیگری برای جامعه محسوب می وشود.

فرمانده انتظامی کرمانشاه تصریح کرد: امنیت اجتماعی در سایه مشارکت مردمی حاصل می شود از این رو باید با شفافیت سازی در موضوعات مبهمی که جامعه را در معرض مخاطره قرار می دهد، مشارکت مردم را در برقراری امنیت افزایش دهیم.

وی با اشاره به این که این نیرو در انجام فعالیت ها و اقدام های خود همواره دو مقوله اعتماد سازی و جلب مشارکت مردم را به عنوان اولویت های اصلی خود برگزیده است بیان کرد: امنیت به عنوان یک محصول اجتماعی بیش از آن که مقوله ای سیاسی، و حکومتی باشد مفهومی انسانی و اجتماعی است که تحقق آن مستلزم مشارکت مردم در عرصه های مختلف و هم افزایی آنها با نهادهای انتظامی و امنیتی است.

سردار امان اللهی ادامه داد: پلیس هموراه برابر وظایف ذاتی خود در برابر مظاهر علنی جرم مقابله کرده است لیکن ماندگاری و اثر بخشی این اقدام ها زمانی نمود دارد که مردم با پلیس همدل و همراه باشند.

فرمانده انتظامی کرمانشاه در پایان با تاکید بر این که احساس امنیت نقش مهمی در رضایت مندی مردم ایفا می کند و مردم باید این اطمینان را داشته باشند که یکدست پرتوان و یک نیروی پاسخگو در زمان لزوم از آنها حمایت می کند افزود: امنیت خواسته به حق مردم است و بدون همکاری انان تامین نخواهد شد و نیروی انتظامی برای تحقق آن تلاش بی وقفه ای داشته است.