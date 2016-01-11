زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت داوری در حل دعاوی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، کارگاه آموزشی تبیین جایگاه نهاد داوری در دادگاه ها با حضور قضات شعبات تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این کارگاه که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و با تدریس حميدرضا اصلانی، معاون حقوقی مركز داوری ايران برگزار شد، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان با تبیین اهمیت داوری، گفت: بحث داوری یکی از مباحث راهگشا برای دستگاه قضایی است که می‌تواند به کاهش ورودی به دستگاه قضایی کمک کند.

وی متذکر شد: بخش عمده‌ای از جامعه، اطلاعات کاملی از فواید داوری برای رسیدگی به اختلافات ندارد که با افزایش آگاهی‌ها می‌توان این ظرفیت را فعال کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز از آماده سازی دستگاه قضایی استان برای استفاده از این ظرفیت خبر داد و اظهار داشت: بخش قضایی را با برگزاری دوره‌های مختلف آماده می‌کنیم تا زمینه برای توسعه داوری در استان آماده شود که البته نیازمند تدوین اساسنامه هستیم.

وی در پایان با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در قوانین درباره شرایط و ضوابط داوری‌ها، گفت: باید داوری‌ها ساماندهی شوند که عدم توجه به آن می‌تواند مسئولیت بیشتری را متوجه دستگاه قضایی کند ولی با بهره‌گیری از آن و تعریف چارچوب‌ها می‌توان شاهد کاهش بار محاکم بود.