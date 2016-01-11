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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۳

در رشته کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی؛

مدعیان داخلی رقابتهای جام تختی معرفی شدند

مدعیان داخلی رقابتهای جام تختی معرفی شدند

اسامی کشتی‌گیران داخلی شرکت‌کننده در رقابتهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی کشتی‌گیران منتخب کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:

کشتی پهلوانی:
۷۰ کیلوگرم:محمد نادری (زنجان) امید خدمتی (تهران) حمید الهیان (خراسان ش) محمد متقی نیا (خراسان رضوی) وحید مریمی نصب (کرمان) فردین قهرمانی (همدان)
۹۰+ کیلوگرم:جابر صادق‌زاده و عبداله قمی (مازندران) احمد میرزاپور (خراسان رضوی) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) اشکان مردانی (لرستان) جمال میرزائی (همدان) سینا خلیل‌زاده (اردبیل)
سرمربی: ایوب بنی نصرت
مربیان منتخب : امیر عفراتی (همدان)، هیات کشتی استان‌های مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی هر کدام یک مربی معرفی کنند.
سرپرست: سلطانعلی ترخاق

کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم:محمد طهماسبی (گلستان) مهران رضازاده (مازندران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز) سیدمصطفی دامادی  و رضا اطری (مازندران)
۶۱ کیلوگرم:بهنام احسان‌پور، آرش دنگسرکی، مهران شیخی، مهران نصیری (مازندران) جلال علیزاده (خراسان شمالی) بهزاد بهروزی راد (کرمانشاه) مظاهر شربتی (گلستان) فرزاد عموزاده خلیلی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم:علی‌اصغر جبلی (گستان) میثم حیدری و میثم نصیری (زنجان) مرتضی قیاسی (لرستان) مسعود اسماعیل‌پور و رضا عبداله‌پور (مازندران)
۷۰ کیلوگرم:مهدی تقوی، مهرشاد اکبری و سعید داداشپور (مازندران) مسعود کمروند (لرستان) حامد رشیدی و حمیدرضا افضلی (کرمانشاه)
۷۴ کیلوگرم:عزت اله اکبری، مرتضی رضایی قلعه، کیانوش نادری (مازندران) پیمان یاراحمدی (لرستان) مصطفی حسینخانی (تهران) بهمن­ تیموری (کرمانشاه) احمد جفاکش (خراسان­ شمالی)
۸۶ کیلوگرم:میثم مصطفی‌جوکار (همدان) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) احسان لشگری (قزوین) احسان امینی (کرمانشاه) رضا بیات (تهران)
۹۷ کیلوگرم:رضا یزدانی (مازندران) اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) امیر محمدی (خراسان شمالی)حسن رحیمی (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم:پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی، جعفر شمس ناتری و جابر صادق‌زاده (مازندران) احمد رسولی (گلستان) سیدمحمدرضا آذرشکیب (گیلان) عبداله قمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)

ملی پوشان رقابتهای جهانی جوانان:
علیرضا گودرزی (تهران) محمد نامجومطلق (گیلان) ایمان صادقی (مازندران) جمال عبادی (خوزستان) رضا مظفری، مجتبی گلیج و سیدایمان حسینی (مازندران) امین طاهری (تهران)
تیم منتخب کشتی پهلوانی:
جلال علیزاده (خراسان شمالی) محمد نادری (زنجان) احمد جفاکش (خراسان شمالی) ‌محسن کلانتریان (خراسان شمالی) جابر صادق‌زاده (مازندران)
مربیان منتخب:‌رضا لایق، محمد طلایی، علی ­اکبر دودانگه، امیر توکلیان، حسین­ کریمی، علی­ اصغر بذری، مسعود مصطفی­ جوکار و سعید ابراهیمی
مربیان منتخب هیات کشتی استان‌های مازندران، تهران، کرمانشاه، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، زنجان و لرستان

کشتی فرنگی:
۵۹ کیلوگرم:محسن حاجی‌پور (مازندران) سامان عبدولی (خوزستان) امید قادری (خراسان رضوی) باقر توکلیان و ایمان داودی (فارس)
۶۶ کیلوگرم:مهدی زیدوند و امین سوری (خوزستان) محمدعلی گرایی و امین برزگر (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران) علی ارسلان (مازندران)
۷۱ کیلوگرم:افشین بیابانگرد و پژمان پشتام (تهران) فرشاد بلفکه (لرستان) عظیم گرمسیری (خوزستان) عباس هوشمند (فارس) برومند اصلان (لرستان)
۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی، پیام بویری، رامین طاهری، رسول گرمسیری، فرشاد رستمی کیا و سیداحسان موسوی (خوزستان) هادی علیزاه پورنیا (قم) جمال اسماعیلی (تهران)
۸۰ کیلوگرم: میلاد خسروی و یوسف اخباری (تهران) مهدی ابراهیمی (قم) امیر شاه پروری (توابع تهران) علی زینتی رفاه (قم)
۸۵ کیلوگرم: داود عابدین‌زاده (تهران) حسین نوری (البرز) محمد رسولی (خوزستان) محمد ابراهیمی (کردستان) علی قیطاسی (فارس)
۹۸ کیلوگرم:مهدی علیاری و مجید علیاری (تهران) داود گیل‌نیرنگ (مازندران) سیدمصطفی صالحی‌زاده و سهیل کهنسال (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم:مهدی نوری (اردبیل) آرمان نظری (لرستان) پارسا نظری (خوزستان) بهنام شجعی (تهران)

نفرات منتخب شورای فنی:‌ بهنام مهدی‌زاده، امیر قاسمی منجزی، داود اخباری، سامان عزیزی، مهرداد مردانی و علی محمدی

ملی‌پوشان رقابتهای جهانی جوانان:
رضا خدری، میثم دلخانی، عرفان سعادتی‌فر، کیوان رضایی، مهدی فلاح، امیرحسین حسینی، حمیدرضا کریمی

تیم دوم جوانان:‌ محمدرضا گرائی (فارس)حسین ­اسدی (خوزستان) محمود حبیبی (تهران) علی­ نوروزی (تهران) کیوان رضائی (فارس) سهیل­ رئیسی (البرز) علیرضا عبدی (تهران) امین­ میرزازاده (خوزستان)
مربی ارشد: رسول جزینی
مربیان منتخب : بهروز حضرتی‌پور، فرشاد علیزاده، مهرداد اسفندیاری‌فر، مهرزاد اسفندیاری‌فر
مربیان تیم جوانان: رضا سیم‌خواه (سرمربی) حسن حسین‌زاده، مهدی محمدی
مربیان منتخب هیات کشتی استانهای تهران و فارس، خوزستان، مازندران، البرز، کردستان و لرستان

کد مطلب 3022436

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