مدعیان داخلی رقابتهای جام تختی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام تختی پنج شنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

بر این اساس اسامی کشتی‌گیران منتخب کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:

کشتی پهلوانی:

۷۰ کیلوگرم:محمد نادری (زنجان) امید خدمتی (تهران) حمید الهیان (خراسان ش) محمد متقی نیا (خراسان رضوی) وحید مریمی نصب (کرمان) فردین قهرمانی (همدان)

۹۰+ کیلوگرم:جابر صادق‌زاده و عبداله قمی (مازندران) احمد میرزاپور (خراسان رضوی) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) اشکان مردانی (لرستان) جمال میرزائی (همدان) سینا خلیل‌زاده (اردبیل)

سرمربی: ایوب بنی نصرت

مربیان منتخب : امیر عفراتی (همدان)، هیات کشتی استان‌های مازندران، خراسان رضوی و خراسان شمالی هر کدام یک مربی معرفی کنند.

سرپرست: سلطانعلی ترخاق

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم:محمد طهماسبی (گلستان) مهران رضازاده (مازندران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز) سیدمصطفی دامادی و رضا اطری (مازندران)

۶۱ کیلوگرم:بهنام احسان‌پور، آرش دنگسرکی، مهران شیخی، مهران نصیری (مازندران) جلال علیزاده (خراسان شمالی) بهزاد بهروزی راد (کرمانشاه) مظاهر شربتی (گلستان) فرزاد عموزاده خلیلی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم:علی‌اصغر جبلی (گستان) میثم حیدری و میثم نصیری (زنجان) مرتضی قیاسی (لرستان) مسعود اسماعیل‌پور و رضا عبداله‌پور (مازندران)

۷۰ کیلوگرم:مهدی تقوی، مهرشاد اکبری و سعید داداشپور (مازندران) مسعود کمروند (لرستان) حامد رشیدی و حمیدرضا افضلی (کرمانشاه)

۷۴ کیلوگرم:عزت اله اکبری، مرتضی رضایی قلعه، کیانوش نادری (مازندران) پیمان یاراحمدی (لرستان) مصطفی حسینخانی (تهران) بهمن­ تیموری (کرمانشاه) احمد جفاکش (خراسان­ شمالی)

۸۶ کیلوگرم:میثم مصطفی‌جوکار (همدان) محمدجواد ابراهیمی (مازندران) احسان لشگری (قزوین) احسان امینی (کرمانشاه) رضا بیات (تهران)

۹۷ کیلوگرم:رضا یزدانی (مازندران) اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی) امیر محمدی (خراسان شمالی)حسن رحیمی (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم:پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی، جعفر شمس ناتری و جابر صادق‌زاده (مازندران) احمد رسولی (گلستان) سیدمحمدرضا آذرشکیب (گیلان) عبداله قمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)

ملی پوشان رقابتهای جهانی جوانان:

علیرضا گودرزی (تهران) محمد نامجومطلق (گیلان) ایمان صادقی (مازندران) جمال عبادی (خوزستان) رضا مظفری، مجتبی گلیج و سیدایمان حسینی (مازندران) امین طاهری (تهران)

تیم منتخب کشتی پهلوانی:

جلال علیزاده (خراسان شمالی) محمد نادری (زنجان) احمد جفاکش (خراسان شمالی) ‌محسن کلانتریان (خراسان شمالی) جابر صادق‌زاده (مازندران)

مربیان منتخب:‌رضا لایق، محمد طلایی، علی ­اکبر دودانگه، امیر توکلیان، حسین­ کریمی، علی­ اصغر بذری، مسعود مصطفی­ جوکار و سعید ابراهیمی

مربیان منتخب هیات کشتی استان‌های مازندران، تهران، کرمانشاه، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، زنجان و لرستان

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم:محسن حاجی‌پور (مازندران) سامان عبدولی (خوزستان) امید قادری (خراسان رضوی) باقر توکلیان و ایمان داودی (فارس)

۶۶ کیلوگرم:مهدی زیدوند و امین سوری (خوزستان) محمدعلی گرایی و امین برزگر (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران) علی ارسلان (مازندران)

۷۱ کیلوگرم:افشین بیابانگرد و پژمان پشتام (تهران) فرشاد بلفکه (لرستان) عظیم گرمسیری (خوزستان) عباس هوشمند (فارس) برومند اصلان (لرستان)

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی، پیام بویری، رامین طاهری، رسول گرمسیری، فرشاد رستمی کیا و سیداحسان موسوی (خوزستان) هادی علیزاه پورنیا (قم) جمال اسماعیلی (تهران)

۸۰ کیلوگرم: میلاد خسروی و یوسف اخباری (تهران) مهدی ابراهیمی (قم) امیر شاه پروری (توابع تهران) علی زینتی رفاه (قم)

۸۵ کیلوگرم: داود عابدین‌زاده (تهران) حسین نوری (البرز) محمد رسولی (خوزستان) محمد ابراهیمی (کردستان) علی قیطاسی (فارس)

۹۸ کیلوگرم:مهدی علیاری و مجید علیاری (تهران) داود گیل‌نیرنگ (مازندران) سیدمصطفی صالحی‌زاده و سهیل کهنسال (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم:مهدی نوری (اردبیل) آرمان نظری (لرستان) پارسا نظری (خوزستان) بهنام شجعی (تهران)

نفرات منتخب شورای فنی:‌ بهنام مهدی‌زاده، امیر قاسمی منجزی، داود اخباری، سامان عزیزی، مهرداد مردانی و علی محمدی

ملی‌پوشان رقابتهای جهانی جوانان:

رضا خدری، میثم دلخانی، عرفان سعادتی‌فر، کیوان رضایی، مهدی فلاح، امیرحسین حسینی، حمیدرضا کریمی

تیم دوم جوانان:‌ محمدرضا گرائی (فارس)حسین ­اسدی (خوزستان) محمود حبیبی (تهران) علی­ نوروزی (تهران) کیوان رضائی (فارس) سهیل­ رئیسی (البرز) علیرضا عبدی (تهران) امین­ میرزازاده (خوزستان)

مربی ارشد: رسول جزینی

مربیان منتخب : بهروز حضرتی‌پور، فرشاد علیزاده، مهرداد اسفندیاری‌فر، مهرزاد اسفندیاری‌فر

مربیان تیم جوانان: رضا سیم‌خواه (سرمربی) حسن حسین‌زاده، مهدی محمدی

مربیان منتخب هیات کشتی استانهای تهران و فارس، خوزستان، مازندران، البرز، کردستان و لرستان