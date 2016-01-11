به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر دوشنبه در حاشیه این همایش با اشاره به اهداف برگزاری این دوره‌ها اظهار داشت: این معاونت مجموعه دوره‌های بهبود مدیریت را به‌منظور ارتقای سطح آگاهی مدیران و آشنایی آنان با مسائل مرتبط با وظایف سازمانی، برای مشاغل مدیریتی و سرپرستی برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

وی اظهار داشت: مدل تعالی سازمانی معتقد است که نتایج برتری (مشتریان، کارکنان و جامعه) از طریق رهبری استراتژی و سیاست مشارکت، منابع و فرایندها حاصل می شود و برخلاف بسیاری از چارچوب‌های اعتباربخشی که صرفاً به اقدامات توجه می‌کنند، این مدل به‌طور یکسان، هم به اقدامات و هم به نتایج توجه می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه افزود: مدل سرآمد سازمانی کمک می‌کند تا سازمان در تمامی ابعاد برای بهبود کارایی و اثربخشی گام‌های مؤثری برداشته و از این طریق رضایت مشتریان و ذی‌نفعان تأمین می‌شود.

وی با اظهار به اینکه این مدل با مشارکت کارکنان و دخالت دادن آنان در امور فرصت یادگیری و خلاقیت برای همه به‌طور مساوی فراهم می‌کند به‌طوری‌که موفقیت سازمان را در بلندمدت تضمین می‌کند افزود: دوره‌های بعدی این کارگاه‌ها با عنوان فن‌ها و فنون بهبود سیستم‌ها، روش‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی در بهمن‌ماه برگزار می‌شود.