دستور رئیس جمهور در آستانه المپیک اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی با با تأکید بر تغییر نگاه و رویکرد نسبت به ورزش به خصوص در آستانه برگزاری مسابقات المپیک گفت: متأسفانه بودجه های ورزشی پاسخگوی برگزاری اردوها و انجام تمرینات حرفه ای ورزشکاران اعم از آقایان و بانوان در فدراسیون های ورزشی نیست.



نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه صدور دستور ویژه از سوی ریاست جمهوری در خصوص ارائه ردیف بودجه مستقلی به وزارت ورزش برای تخصیص به فدراسیون های ورزشی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: به دنبال این دستور باید توجه ویژه ای نیز از سوی مسئولان مربوطه صورت می گرفت لذا لازم است این اعتبار هرچه سریع تر جهت آماده سازی تیم ها در آستانه برگزاری رقابت های المپیک تخصیص یابد.



وی افزود: در کنار این قضیه، برنامه ریزی برای رقابت های جهانی در سال های آتی نیز بسیار مهم است که بر این اساس لازم به نظر می رسد در برنامه ششم توسعه کشور یک درصد از درآمدهای وزارتخانه ها به ورزش اختصاص پیدا کند چنانچه در گذشته یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به بحث بهداشت و درمان اختصاص داده شد و نتیجه بخش بود.



گروسی در ادامه تأکید کرد: عدم اختصاص بودجه به ورزش در حالی است که اگر نسبت به ورزش های همگانی توجه بیشتری شود دیگر نیاز نیست بودجه ای صرف هزینه های درمانی شود ضمن اینکه بسیار شاهد بوده ایم در امور مملکتی هرجا بودجه ای کم می آورند، از حوزه ورزش مایه می گذارند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ادامه به حمایت از ورزش های قهرمانی تأکید کرد و گفت: وزارتخانه های دیگر نظیر وزارت بهداشت نیز باید در کنار وزارت ورزش بکوشند تا با توسعه ورزش همگانی، ‌ هزینه های درمانی را کاهش دهند.



عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مسئولان ورزشی و دولتمردان نباید حمایت و سرمایه گذاری در رقابت های جهانی نظیر المپیک را صرفا یک مسأله زودگذر بدانند بلکه باید برای نشاطی که در راستای قهرمانی در این مسابقات برای ملت ایجاد می شود اهمیت قائل شوند چرا که همین نشاط سبب می شود انگیزه در جوانان ایجاد شده و به حوزه های ورزشی ورود پیدا کنند.