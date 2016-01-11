همکاری ۷۰ هزار نفر با مجمع خیرین سلامت/ساخت ۳ طرح درمانی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: این مجمع از سال ۸۷ بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری طراحی و در سال ۸۸ ثبت رسمی شده است.
وی با بیان اینکه اکنون در ۲۲۰ نقطه از کشور دفاتر این مجمع در حال فعالیت هستند، بیان کرد: اکنون بالغ بر ۷۰ هزار خیر در کشور با این مجمع همکاری دارند و تا پایان سال ۹۳ مبلغ ۳ هزار ۳۰۰ میلیارد برای ساخت مراکز درمانی در کشور سرمایه گذاری کردهاند.
معاون امور استانهای مجمع خیرین سلامت کشور افزود: هدف اصلی این مجمع احداث مراکز درمانی است اما تجهیزات نیز برای بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز بهداشت خریداری شده است.
غنیان گفت: در بحث مددکاری سلامت تا کنون زیاد ورود نکردهایم اما در راستای ارائه فعالیتهای بهتر با دستگاههای ذیربط مانند هلال احمر و علوم پزشکی تفاهمنامههایی را منعقد کردهایم.
وی با اشاره به اینکه این مجمع رابط میان خیرین و نیازهای بهداشت و درمان است اظهار کرد: اکثر پروژههای اجرایی توسط این مجمع از کمک خیرین ساخته شده است.
معاون امور استان های مجمع خیرین سلامت کشور عنوان کرد: از سال ۸۹ تا کنون نمایندگی ما در استان بوشهر کاری انجام نداده است اما با تغییر مدیریت و پیگیری های نماینده ولی فقیه در استان سه طرح بزرگ درمانی در دهه فجر کلنگزنی خواهد شد.
غنیان گفت: پیش بینی می شود هزینه اجرای این سه پروژه بالغ بر ۳ میلیارد ریال باشد.
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