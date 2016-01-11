۱۱۶ خانه مدیریت بحران روستایی در مازندران فعال شد

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمرکز و هدایت ظرفیت و پتانسیل موجود در روستاهای مازندران با راهاندازی خانه هلال و مدیریت بحران روستایی جهت پیشگیری، مقابله و رویارویی مثبت در حوادث با فراگیری آموزش امداد و آمادگی در برابر بحرانهاست.
ولی پور هدف از اجرای برنامه مربوط را با انعقاد تفاهمنامه چهارجانبه فیمابین جمعیت هلالاحمر، اداره کل امور روستایی و شوراها، اداره کل مدیریت بحران و اداره کل پدافند غیرعامل، حادثهخیزی استان مازندران عنوان کرده تا از طریق تمرکز بر توسعه فعالیتهای داوطلبانه و انسان دوستانه با رویکرد جامعهمحور و گسترش آموزشهای عمومی و آمادگی در برابر حوادث و سوانح برای کاهش سطح آسیبهای اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح گام برداریم.
ولی پور ضمن تقدیر و تشکر از تلاش دهیاران، بسیج و بهکارگیری توان و ظرفیتهای موجود در روستاها به همراه فراگیری آموزشهای امدادی و آمادگی در برابر بحرانها برای پاسخگویی سریع، مؤثر و تسریع در عملیات امدادونجات را جز نقاط قوت این طرح دانست
وی در ادامه همافزایی در ارائه خدمات به آسیب دیدگان در زمان حوادث را به همراه مشارکت عمومی با امکانات موجود در روستاها،همچنین برنامهریزی قبل از بحران را با تشکیل خانههای هلال و مدیریت بحران روستایی بهعنوان گام مثبت در پاسخگویی به حوادث و بلایا در استان دانست.
ولی پور از فعالیت ۱۱۶ خانه هلال و مدیریت بحران روستایی در مراکز دهستانها در استان مازندران خبرداد و گفت: دهیاران مراکز مزبور بهعنوان مسئول خانه هلال و مدیریت بحران روستایی فعالیت خود آغاز کردند.
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