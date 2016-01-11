توجه به معاینه فنی یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در یازدهمین نشست مدیران ستادهای معاینه فنی کلانشهرها گفت: امروز مساله آلودگی هوا بحرانی جدی است که در کنار آن معاینه فنی نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی ناشی از خودروها باید مورد تاکید قرار گیرد شاید اگر آلودگی هوایی وجود نداشت این قدر بر معاینه فنی و نقش آن تاکید نمی شد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هزاران تن آلودگی ناشی از خودروها سالانه در شهر تهران منتشر می شود، گفت: درمقطعی از سال پدیده ای ایستایی را در کلانشهر تهران شاهد هستیم که متاسفانه در این مواقع شاهد اظهارنظرهای غیر کارشناسی از سوی برخی از مسوولان هستیم. به طوری که بعضا اعلام می شود ساختمان ها مانع از حرکت هوا شده و آلودگی هوای پایتخت را تشدید کرده است. این در حالی است که وقتی منشا تولید آلودگی در شهر تهران خودروها هستند چطور می توان با ایده های خلاقانه آلودگی هوا را مدیریت کنیم؟

به گفته وی برابر ارزیابی دقیقی که از سوی سازمان محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صورت گرفته ۸۰ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از احتراق خودروها است. لذا باید خودروهای آلاینده را از ترددهای شهری حذف کنیم. در این راستا معاینه فنی یکی از ابزارهای کنترل آلایندگی خودروهاست.

وی با تاکید بر اینکه با نظارت وزارت نفت و دولت امروز دیگر شاهد سرب و منوکسید کربن در هوای تهران نیستیم، گفت: اکنون تنها ذرات معلق هستند که شهروندان را آزار می دهند. طی سالهای گذشته با همت وزارت نفت، بنزین و گازوئیل ارتقا پیدا کرده به طوری که اکنون گازوئیل مصرفی ۴۰ پی پی ام گوگرد دارد که پیش از این بالغ بر ۷ و ۸ هزار پی پی ام بود.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت های دو زمانه که بیشترین آلایندگی را داشتند درتصمیمی کارشناسی حذف شد ، گفت: تصمیمات شجاعانه ای که طی سنوات گذشته برای آلودگی هوا گرفته شده نتیجه اش را امروز در کاهش سرب و مونوکسید کربن می بینیم و حال وقت آن است که برای آلاینده های کنونی(ذرات معلق) هم تصمیمات شجاعانه گرفته شود.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه بالغ بر ۸۰ درصد الودگی هوا ناشی از تردد خودروهای آلاینده از جمله خودروهای کاربراتوری و فرسوده و موتورسیکلت هاست ، اظهارداشت: براساس استاندارد خودروهای یورو۲ برابرهر کیلومتر پیمایش ۲.۷ گرم آلایندگی دارند. خودروی استاندارد یورو ۴ ، ۱.۱۸ گرم و خودروی کاربراتوری ۴۰ گرم تولید آلایندگی دارد .درعین حال که یک موتورسیکلت ۱۵ برابر یک خودوری یور ۴ تولید آلایندگی دارد. بنابراین می طلبد که با تصمیمات شجاعانه تکلیف خودروهای کابراتوری وموتورسیکلت ها در کشور مشخص شود.

وی با اشاره به آیین نامه اجرایی معاینه فنی گفت: در این آیین نامه اعلام شده تردد خودروی فاقد معاینه فنی ممنوع است و داشتن معاینه فنی یک الزام برای خودروهاست . لذا انتظارداریم قانون که به صراحت خودروهای آلاینده را محکوم کرده است با جدیت اعمال شود.

تشکری هاشمی با اشاره به ارائه برگه های معاینه فنی جعلی در شهرها گفت: وقتی یک نفر مدرک جعلی دکترا می گیرد مگر می گوییم علم بد است که حالا وقتی برگه های جعلی معاینه فنی مطرح شده اند نقش معاینه فنی درکاهش آلودگی هوا هم نادیده گرفته می شود. در این موارد باید با متخلف یا متخلفان برخورد شود.

وی تاکید کرد: به طور حتم موضعی در مقابل مجوزهای غیرقانونی و جعلی داریم و انتظار داریم پلیس با مجوزهای غیرقانونی و متخلفین برخورد کند. درعین حال که معتقدیم مجوزهای معاینه فنی باید حرمت داشته باشند.

معاون شهردار با اشاره به جلسات برگزار شده با وزارت صنعت و معدن گفت: مقرر شده از تاریخ ۱/۷/۹۵ تردد موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شود وبه تبع آن از تاریخ ۱/۶/۹۶ شماره گذاری آنها ممنوع می شود که باید موتورسیکلت های انژکتوری و برقی جایگزین شوند اما وقتی چیزی را ممنوع می کنیم باید خط تولید موتور برقی را درکشور به زودی راه اندازی کنیم .

وی با تاکید براینکه از ابتدای ۹۵ نصب فیلتر دوده بر روی خودروها اجباری می شود، گفت: متاسفانه هنوز در خط تولید هیچ کارخانه ای دیده نمی شود که امکانات نصب فیلتر دوده مهیا باشد.