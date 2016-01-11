به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی در خصوص عملکرد ۹ ماه اخیر مجموعه کل بنادر بازرگانی این استان، ضمن اعلام این خبر افزود: از مجموع عملیات انجام شده در این بنادر، ۳۹ میلیون و ۲۷۹هزار و ۱۵۰ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۲۴ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۵۴۳ تن نیز به مواد نفتی اختصاص دارد.

صادرات ۱۹میلیون تن کالای غیر نفتی

وی از صادرات ۱۹ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۶۱۰ تن کالای غیرنفتی به خارج از کشور طی این مدت، خبر داد و گفت: حجم ترانزیت اینگونه کالاها از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۸۲۵ تن بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان حجم کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) کالاهای غیرنفتی را ۷ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۹۵ تن عنوان کرد و گفت: در این مدت، ۷ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۱۸ تن کالای غیر نفتی وارد کشور شد که این رقم نشانگر کاهش ۲۸ درصدی این بخش از عملیات بندری است.

به گفته ایدنی، طی این مدت بالغ بر ۸۲۸ هزار و ۳۹۵ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق بنادر تجاری این استان ترانشیپ شد.

رشد ۵۵درصدی ترانزیت نفتی

ایدنی از ترانزیت ۶۸۱ هزار و ۵۵۹ تن انواع مشتقات و فرآورده های نفتی از طریق پایانه های بنادر این استان با رشد ۵۵ درصدی و همچنین صادرات ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۶۷۲ تن از این نوع کالاها به خارج از کشور از آغاز سال جاری تا ابتدای دی ماه خبر داد که ۲۱ درصد افزایش دارد.

وی حجم کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) اینگونه کالاها طی ۹ ماهه سال جاری را ۱۳ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۷۷ تن عنوان کرد و گفت: طی این مدت، یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۶۳ تن مواد نفتی از طریق بنادر این استان، وارد کشور شد.

تخلیه و بارگیری بیش از ۱.۲ میلیون TEU کانتینر

عالی ترین مقام حوزه دریایی و بندری هرمزگان به عملکرد حوزه کانتینری بنادر این استان طی سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت، یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۹۴۰ TEU کانتینر در پایانه های کانتینری بنادر تجاری استان تخلیه و بارگیری شد که ۹۰۶ هزار TEU شامل کانتینرهای پر و ۳۳۴ هزار TEU نیز به کانتینرهای خالی اختصاص داشته است.

افزایش تردد شناورها به بنادر

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تعداد شناورهای ورودی به بنادر این استان از آغاز سال جاری تا ابتدای دی ماه جاری را ۲۲ هزار و ۸۸۲ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، سه هزار و ۷۵۰ فروند شناور بالای هزار تن(رشد ۱۱ درصدی) و ۱۹ هزار و ۱۳۲فروند از کشتی های پهلو گرفته در بنادر تجاری هرمزگان، زیر هزار تن(رشد ۵درصدی) وزن داشته اند.

ایدنی اضافه کرد: تعداد شناورهای ورودی به بنادر طی مدت یاد شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۶ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است؛ بیش از ۷۰ بندر بزرگ و کوچک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان تحت نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان فعالیت دارند که بنادر شهید رجایی، شهید باهنر، قشم و لنگه از جمله مهم ترین بنادر تجاری این استان به شمار می رود.