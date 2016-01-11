۷۰ هزار مرزنشین برای دریافت کارت الکترونیکی خود مراجعه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاح ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان خراسان جنوبی اظهار کرد: به دلیل تغییر رویه در پرونده های ناقص دفترهای پیشخوان و تشخیص محل اقامت مرزنشینان توسط شرکت پست موجب کندی رساندن کارت های الکترونیک به مرزنشینان شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان دی ماه سال جاری در زمینه های پرونده های ناقص تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: در همین مدت کارت های رسوبی نیز به سازمان صنعت و معدن تحویل داده می‌شود.

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات ادامه داد: اگر مرز نشینان در مدت یک ماه به دفاتر پیشخوان مراجعه نکنند پرونده های رسوبی آن‌ها از سبد دفاتر خارج و نیاز به تقاضای جدید خواهد داشت.

وی از ثبت نام دو میلیون نفر مرزنشین در کل کشور برای دریافت کارت الکترونیک مرزنشینی خبر داد و گفت: ۷۰ هزار کارت الکترونیک مرزنشین‌ها به علت عدم مراجعه در دفاتر پیشخوان باقی مانده است.

6.5 میلیون نفر برای کارت های مرزنشینی ثبت نام کردند

مهناز زین‌العابدین، مدیر گروه برنامه‌ریزی مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه سامانه مرزنشینان از بهمن ماه سال ۹۱ آغاز به کار کرده است، گفت: در طول سال ۹۱ هشت میلیون و ۶۰۰ نفر جمعیت مرزنشین در کل کشور وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه تا کنون شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیک مرزنشینی ثبت نام کرده‌اند، بیان داشت: مرزنشینان با استفاده از این کارت می‌توانند از تسهیلات مرزنشینی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه مرزنشینان ۱۰۰ درصد برای کالاهای خوراکی و ۵۰ درصد برای اقلام غیر خوراکی معافیت و تسهیلات دارند، افزود: هرچه تعداد مرزنشینان واقعی شناسایی شوند سهمیه ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: ثبت نام کارت های الکترونیک مرزنشینی در استان خراسان جنوبی دو ماه تمدید شده است.