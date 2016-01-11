تولیدکننده تجهیزات شبکه بی سیم وارد بازار موبایل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیدکننده تجهیزات شبکه بی سیم تی پی لینک با تولید گوشی Neffos به بازار گوشی تلفن همراه وارد شد. Neffos در زبان یونانی به معنی ابر است.

این شرکت با انتخاب شعار ساده و هوشمند برای محصولات تلفن‌همراه خود، هدف سبک زندگی هوشمند و تسهیل زندگی کاربران را دنبال می‌کند.

استراتژی این شرکت در تولید گوشی تلفن همراه، تاکید بر جزئیات و رنگ اصلی مواد و تلفیق سادگی همراه با طراحی صنعتی است.

تاکنون دو مدل Neffos C۵ و Neffos C۵L توسط این کمپانی تولید شده که مدل Neffos C۵ پرچمدار آن در عرصه تلفن همراه است.

Neffos C۵ گوشی ۵.۵ اینچی با دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین دوم ۵ مگاپیکسلی است.

سخت‌افزار این محصول از یک پردازنده ۶۴ بیتی به همراه ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی، ۲ گیگابایت رم و صفحه نمایش ۵.۵ اینچی فول اچ دی IPS استفاده می‌کند.

Neffos C۵L نیز دارای دوربین ۸ مگاپیکسلی اصلی و ۲ مگاپیکسلی دوم است که از ۱ گیگابایت رم، ۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا تا ۳۲ گیگابایت حافظه میکرو اس دی استفاده می‌کند.