بیمارستان سوانح سوختگی تهران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده گفت: با پیگیری های اوقاف استان تهران از دو سال گذشته مکاتبات لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اخذ مجوز جهت ساخت بیمارستان سوانح و سوختگی براساس کارشناسی مسئولین این حوزه و بررسی نیاز استان و کشور صورت پذیرفته و مجوز لازم صادر شد و در همین راستا شهرداری تهران اقدام به صدور جواز عملیات عمرانی کرد.

وی ادامه داد:پس از برگزاری جلسات هماهنگی و امضای تفاهم نامه فی مابین اداره کل اوقاف استان تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقرر شد هزینه های احداث این بیمارستان از محل درآمد موقوفه و خیرین تأمین و پس از احداث، تجهیز و اداره این مجموعه بر عهده این دانشگاه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدزاده با بیان اینکه مراسم کلنگ زنی این بیمارستان با هماهنگی وزارت بهداشت و اداره کل اوقاف استان تهران توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه ریزی شده و با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، استاندار تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دیگر مسئولان برگزار شد.

وی در ادامه تصریح کرد: سازمان اوقاف شرعاً و قانوناً مکلف به اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش است که دست رنج سال های عمر خود را برای خدمت و رفاه مردم وقف می کنند.

محمدزاده افزود: مطالبات مردم، احیا و عمران موقوفات برای ارائه خدمت به آحاد جامعه است و کل اقدامات در اراضی موقوفه حسب قانون و مقررات و نوع کاربری قانونی انجام می گیرد و بدیهی است مراجع ذیصلاح با رعایت حق و حقوق مردم براساس منافع عمومی تصمیم بر احداث این بیمارستان گرفته و اقدام کرده است