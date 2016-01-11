برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بازرسی و گزارش‌های رسیده، تقویم‌هایی در سطح شهر در حال توزیع است که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مجوز دریافت نکرده‌اند. این اقدام مراکز چاپی اعم از چاپخانه، لیتوگرافی‌ها و صحافی تخلف بوده و با براساس قوانین موجود با آن برخورد می‌شود.

ضرغامی افزود: طی دستور مقام عالی وزارت (علی جنتی) صدور مجوز هرنوع تقویم توسط متقاضیان حقیقی یا حقوقی صرفاً از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران صورت می‌گیرد و از تاریخ اعلام این موضوع با توزیع هرگونه تقویم بدون مجوز و حتی چاپ شده برخورد قانونی می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان تهران ادامه داد: تمامی مراکز چاپی می‌بایست پای‌بند به قوانین ابلاغی باشند و در غیر این‌صورت و ادامه تخلف براساس قوانین ضمن معرفی این مراکز به افکار عمومی، جهت رسیدگی به تخلف آنها، به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.