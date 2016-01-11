گلایه ای از مسئول نقل و انتقالات نیم فصل استقلال ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مظلومی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال، در توضیحات تکمیلی صحبت هایی که امروز در تمرین استقلال داشت، گفت: همانطور که گفته بودم ما در نقل و انتقالات ابتدای فصل عملکرد خوبی داشتیم و به همین دلیل از آقایان امیری و نظری جویباری تشکر می کنم.

وی افزود: همچنین از آقای توفیقی و دیگر مسئولان استقلال هم تشکر می کنم که تلاش زیادی را برای موفقیت استقلال در فصل نقل و انتقالات نیم فصل انجام می دهند.

سرمربی استقلال ادامه داد: اگر تا الان شرایط برای حضور بازبکنان مد نظر ما در نیم فصل فراهم نشده به این دلیل است که باشگاه ها بازیکنان مد نظر ما را آزاد نکرده اند وگرنه مسیولان باشگاه تمام تلاش خود را انجام داده اند و من از این بابت از آنها متشکرم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

مظلومی خاطرنشان کرد: امیدوارم باشگاه هایی که بازیکنان مدنظر ما در آن تیم ها حضور دارند وقتی می بینند یک بازیکن تمایل دارد از جمع آنها جدا شود و به ما بپیوندد، شرایط را فراهم کنند تا آن بازیکن به استقلال بیاید.

سرمربی استقلال اضافه کرد: من بار دیگر لازم می بینم که تاکید کنم گلایه و انتقادی از مسیولان نقل و انتقالات و آقای توفیقی ندارم چون آنها همه تلاش خود را انجام می دهند و صحبت من به باشگاه هایی است که بازیکنان مد نظر ما در آن تیمها حضور دارند و امیدوارم همکاری لازم را با ما داشته باشند. من امیدوارم که از صحبت های من سوبرداشتی نسبت به باشگاه استقلال و مسیولانش ایجاد نشود چراکه منظور من به آنها نبود و من معتقدم مسیولان باشگاه همه تلاش خود را برای موفقیت استقلال انجام می دهند.