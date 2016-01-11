پیروزی و نصرت الهی با مومنان است/ داعش نماینده استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم الکعبی دبیر کل جنبش مقاومت اسلامی النُجبأ با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار کرد.



در این دیدار آیت الله جوادی آملی در سخنانی که به زبان عربی برای همه مبارزان راه حق، طلب پیروزی و نصرت الهی کرد و در ادامه بیان داشت: خداوند در قرآن کریم می فرماید که پیروزی و نصرت الهی با مومنان است، این فرموده خداوند وعده قطعی الهی است که با مجاهدت و اتحاد قطعاً محقق خواهد شد.



وی تجزیه عراق و سوریه را خواسته دشمنان دانست و خاطر نشان کرد: در مبارزه با داعش بیش از نیروهای خارجی باید به نیروهای مردمی و داخلی تکیه داشت، تمام مبارزان و مجاهدان باید بدانند امروز روز مبارزه با استکبار جهانی می باشد و داعش در حقیقت نماینده استکبار جهانی است.



آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: با پایمردی و مقاومت در مقابل دشمنان، خداوند وعده خود را در امدادهای غیبی محقق خواهد کرد لذا باید از شقاق و نفاق پرهیز داشت و با اتحاد بین همه نیرو ها و احزاب پیروزی نهایی محقق خواهد شد.