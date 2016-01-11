مجوز فعالیت ۲۴ گروه نمایش در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر یاراحمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری ویژه افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و همکاری مجدانه و هماهنگی تئاتر شهرستان‌ها و کارشناسان دفتر ثبت گروه های نمایشی، مجوز گروه‌های نمایشی استان بوشهر صادر شد که در آیین افتتاحیه جشنواره فجر در بوشهر این مجوزها را از دست مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی کشور دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بوشهر از ٢٢ تا ٢٥ دی ماه، افزود: گروه های تئاتری استان بوشهر اولین گروه هایی هستند که در مرحله جدید ثبت گروه‌های نمایشی در كشور مجوز دریافت می‌کنند.

دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی بوشهر، تعداد گروه‌های بوشهری كه به ثبت رسیده و مجوز دریافت كرده اند را ٢٤ گروه برشمرد و گفت: در مرحله نخست از استان بوشهر پنج گروه نمایشی به ثبت رسید و در تابستان امسال با تلاش و پیگیری، دو پرونده جامانده از دوره قبل(گروه ایلیا گناوه و چهار صندوق کنگان) را به سرانجام رساندیم و مجوزها به آنها تقدیم شد.

وی با اشاره به صدور ۲۴ مجوز جدید برای گروه های نمایش استان بوشهر افزود: تعداد گروه‌های ثبت شده تئاتر استان به ۳۱ گروه رسید كه مجوزهای یاد شده در افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی بوشهر به سرپرستان این گروه‌ها اهدا می شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی بوشهر با اشاره به اینكه بوشهر نخستین استانی خواهد بود كه انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی در كشور را برگزار می‌كند بیان كرد: بهمن ماه امسال انتخابات دو انجمن نمایش شهرستان‌هایی که تعداد گروه ‌هایشان بیش از پنج گروه است را برگزار خواهیم كرد.

وی خاطرنشان کرد آیین نامه جدید انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی در كشور مبنی بر حق شركت در انتخابات توسط اعضای اصلی گروه های ثبت شده است.

یاراجمدی افزود: در اسفندماه نیز انتخابات هیات مدیره انجمن نمایش استان بوشهر را با مشاركت گروه های ثبت شده در طرح استقرار گروه های نمایشی برگزار خواهیم کرد.