همه مذاهب برای مقابله با دشمن باید متحد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر دوشنبه در دیدار دبیر کل جنبش مقاومت اسلامی نجباء اظهار داشت: ما نسبت به کشور برادرمان‏ عراق، ارتباط راهبردی و استراتژیک داریم و این برخواسته از آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت(ع) است.

وی بیان داشت: ما و عراق در گذشته زیر سلطه دشمنان، آمریکا و صهیونیست و کشورهای کافر بودیم و به لطف خدا در ایران به پاس خون شهدا و علما انقلاب اسلامی ایجاد شد و رژیم ۲۵۰۰ ساله سرنگون شد.

امام جمعه قم افزود: صدام نیز مردم عراق را به ذلت کشانده بود و به لطف و همت الهی ظلم صدام برداشته شد.

جنبش مقاومت نباید فرصتی به تکفیری‌ها بدهد

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای رسیدن به انقلاب اسلامی هیچ‌گاه به حداقل راضی نبودند، ابراز کرد: جنبش مقاومت نباید به حداقل‌ها راضی شود و باید کاری کند که ریشه فتنه برداشته شود و تکفیری‌ها فرصت نفس کشیدن نداشته باشند.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: ما باید با یکدیگر اتحاد داشته باشیم و برای مقابله با دشمن هیچ گروه و مذهبی را حذف نکرده و انسجام خود را حفظ کنیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ابراز کرد: ما و عراق دشمن مشترک داریم و امیدواریم با ائتلاف و اعتصام گروه‌ها از توطئه و نفوذ دشمن جلوگیری کرده و تفرقه ایجاد نشود.