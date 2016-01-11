تشکل های مردمی بهترین سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد در حوزه مدیریت بحران ظهر دوشنبه با حضور رضا گروسی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان، محسن قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد استان در سالن مدیریت بحران قزوین برگزار شد.
محسن قاسمی در این نشست ضمن ابراز خرسندی از آغاز به کار این کارگروه پس از چندین سال، اظهار کرد: دولت برای رفع مسائل و مشکلات خود چارهای جز واگذاری امور به مردم و ایجاد نهادهای مردمی ندارد.
وی افزود: حتی در کشورهای توسعهیافته هم دولتها بهتنهایی قادر به رفع مشکلات نیستند و از اینجهت به دنبال ایجاد بستر مناسب در شکلگیری و فعالیت تشکلهای مردمی بهمنظور پیشبرد بهتر امور هستیم.
قاسمی با اشاره به اینکه تشکلهای مردمی فرصتهای اجتماعی هستند تصریح کرد: مسئولان میتوانند از توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مختلف همچون سرمایههای اجتماعی، توسعه و آسیبهای اجتماعی مدیریت بحران و برنامهریزی استفاده کنند.
در ادامه میر مسعود مجابی، نماینده انجمن زیستمحیطی پازشهر گفت: توسعه فعالیتهای مردمی و اثربخشی آن به پیگیری و تمرین و تداوم این برنامهها بستگی دارد و در سالهای گذشته به دلایل مختلف استقبال چندانی در استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد فراهم نبود، اما در حال حاضر این فضا مهیا شده است.
وی افزود: تعریف مشترک دوجانبه بین دولت و سازمانهای مردمنهاد باید شکل بگیرد و با استفاده از افراد صاحب نظر و عالم نقشه راه مناسبی برای فعالیت سازمانهای مردم نهاد در راستای مدیریت مشکلات و آسیبها ایجاد شود.
مجابی بابیان اینکه فعالیت اجتماعی ضمن آسانی دارای پیچیدگیها و دشواریهای خاصی است، افزود: باید رهنمودها و آموزشهای لازم از جانب اساتید این حوزه و فارغ از جریانهای سیاسی بهصورت مشخص در اختیار مردم قرار گیرد تا در این مسیر پرپیچوخم بتوانیم تعاریف بهتری از فعالیت سمنها ارائه دهیم و به رفع مشکلات کمک کنیم.
زهرا یوسفی، دیگر نماینده سازمانهای مردمنهاد و مدیرکل اسبق امور بانوان استانداری قزوین هم در ادامه این نشست گفت: شروع به کار دوباره این مجموعه بعد از یک دوره رکود، اتفاق خوبی است تا بتواند تشکلهای مردمنهاد را به شورونشاط برگرداند.
وی یادآور شد: لازمه تحقق این امر شکلگیری تعامل دوسویه و جلب مشارکت دوطرفه است به این معنا که ۹ فضای کار باید تبیین شود و مشخص باشد در کنار انتظاراتی که از سازمانهای مردمنهاد وجود دارد، چه حمایتهایی صورت خواهد گرفت.
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