حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی مدت مذکور بیش از ۱۳۸۵ مددجو در استان از کمک هزینه ازدواج بهره مند شدند افزود: امسال بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کمک هزینه ازدواج به مددجویان تحت حمایت در استان اعطا شده است.

خدرویسی یادآور شد: بیش از ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از کمک هزینه مذکور از منابع دولتی و مابقی این اعتبار از محل کمک های مردمی و موسسات خیریه تامین اعتبار شده است.

وی با اشاره به اینکه به نوعروسان و بانوان مددجو ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه در راستای تامین جهیزیه پرداخت می شود خاطرنشان کرد: هدیه ازدواج پرداختی به پسران تحت حمایت کمیته امداد پنج میلیون ریال است.

خدرویسی تصریح کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از سه هزار زوج تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه در انتظار دریافت کمک هزینه ازدواج بودند که طی ۹ ماهه امسال با پرداخت کمک هزینه ازدواج به ۱۳۸۵ نفر از این مزدوجین هم اکنون این تعداد به ۱۶۳۷ نفر رسیده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه در پایان ضمن درخواست از مردم خیر و نیکوکار استان جهت مهیا کردن شرایط ازدواج آسان برای جوانان نیازمند در آستانه ازدواج اظهار امیدواری کرد: خیرین نیک اندیش با کمک های بی دریغ خود جوانان نیازمند را در راستای تامین برخی از هزینه های ازدواج یاری و آنان را راهی خانه بخت کنند.