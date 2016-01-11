دشمن با اجرای برجام بدنبال نفوذ به داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین همایش بسیج و رسانه و یادواره شهدای اصحاب رسانه استان ظهر دوشنبه با حضور منوچهر محمدی معاون سابق وزارت امور خارجه، آیت‌الله عابدینی نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه قزوین، حجت‌الاسلام معبودی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان، سردار شاهرخی فرمانده سپاه صاحب‌الامر استان، معصومی فر مدیرکل صداوسیمای قزوین و جمعی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در سالن قائم برگزار شد.

منوچهر محمدی در این همایش گفت: انقلاب اسلامی با همه تحولات و نهضت‌هایی که فقط برای جابجایی حکومت است تفاوت دارد و در کنار سرنگونی رژِیم در پی اهداف بلندمدت نیز بوده و هست که نابودی نظام سلطه ازجمله آن‌هاست.

وی افزود: امام راحل بر روی نظام سلطه خط بطلان کشید و شعار نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی طنین‌انداز شد و امروز هم اختلاف ما با آمریکا تاکتیکی نیست بلکه بنیانی و مبنایی است لذا هیچ‌گاه حل نخواهد شد.

دشمن درصدد نفوذ در افکار و عقاید نخبگان است

محمدی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با معیار و ابزار جدید در مقابل آمریکا ایستاد و تا زمانی که این نظام استکباری فرونپاشد مخالفت ما ادامه خواهد یافت.

وی گفت:باید بپذیریم هرگز نمی‌توانیم با آمریکا دوستی کنیم و هرچقدر ما جلو برویم، آمریکا ضرر می‌کند و هرچقدر آمریکا جلو برود ما ضرر می‌کنیم لذا دوستی با دشمن دیرین عملی نیست و آن‌ها به هر وسیله‌ای به ما آسیب خواهند رساند.

معاون سابق وزارت امور خارجه بیان کرد: پروژه‌هایی که در اتاق فکر آمریکا طراحی می‌شود در مسیر نابودی انقلاب و نظام اسلامی است که در سه مرحله جنگ سخت و مستقیم، جنگ نیابتی و جنگ نرم آغازشده است و ادامه دارد.

وی اضافه کرد: پس از شکست دشمن در جنگ سخت که در دفاع مقدس شکست خورد، جنگ نیابتی به‌وسیله داعش، النصر و طالبان را راه انداختند و پس‌ازآن جنگ نرم و جنگ افکار درصدد نفوذ هستند که باید هوشیار باشیم.

محمدی اظهار داشت: در جنگ افکار موضوع نفوذ جدی است و باید تفاوت جاسوس و نفوذی را بدانیم و بتوانیم از این توطئه جلوگیری کنیم .

این تحلیل‌گر سیاسی اظهار داشت: در جنگ تحمیلی عده‌ای از جاسوسان با دادن اطلاعات داخل کشور موجب شدند شهدای زیادی تقدیم کنیم اما امروز بانفوذی که خودش نقش توطئه‌گری و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد می‌خواهند ساختارهای اقتصادی، فرهنگی جامعه را نابود کنند.

وی اضافه کرد: دشمنان در دهه اول انقلاب پس‌ازآنکه در جنگ و توطئه‌های داخلی شکست خوردند ۱۷ توطئه را علیه نظام تدارک دیدند و به‌طور میانگین هر دو سال یک توطئه بزرگ را عملیاتی کردند اما شکست خوردند و در سند راهبردی آمریکا که در سال ۱۹۹۷ تهیه‌شده در مورد نفوذ به‌تفصیل برنامه‌ریزی کرده‌اند.

محمدی اظهار داشت: در توطئه نفوذ پنج مرحله پیش‌بینی‌شده که ایجاد اکراه با کمک رنگ کردن مقدسات یکی از آن‌هاست که در دوران اصلاحات شاهد آن بودیم که کتاب‌هایی نوشتند که عصمت و پاکی را زیر سؤال بردند و امام را به موزه تاریخ سپردند.

معاون سابق وزارت امور خارجه تصریح کرد: در مرحله جذب تلاش می‌کنند با آوردن نمادهای آمریکایی مانند کی اف سی، مک‌دونالد، مسافرت افراد به خارج، برخی را جذب خودکرده و شیفتگی غربی را ترویج کنند تا تصور شود آمریکا کدخدای جهان است.

نویسنده کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی اظهار داشت: چگونگی نفوذ هم مهم است و با ترویج رفاه‌طلبی و گرایش به مادیات به‌جای ساده زیستی که آفت انقلاب است به داخل نفوذ می‌کنند که متأسفانه تا حدودی هم موفق شده‌اند زیرا در دوران سازندگی رفاه وزندگی اشرافی ترویج شد و جای خود را به ساده زیستی داد.

وی اضافه کرد: ضعف در قدرت‌طلبی، مادیات، ضعف اخلاقی و جنسی، ساده‌اندیشی و ساده‌لوحی از دیگر راهه‌ای نفوذ در میان افراد ضعیف است که باید مراقب باشیم از این ناحیه آسیب نبینیم.

محمدی گفت: انقلاب ما زمینه‌ساز سیطره اسلام بر کل جهان و ظهور است و به همین دلیل خواب آمریکا را آشفته کرده و دشمنی آن‌ها ادامه دارد.

دشمن نفوذ در نخبگان را دستور کار دارد/ مذاکره راهبرد جدید نفوذ است

وی اضافه کرد: آمریکا در شرایط کنونی به جریان نفوذ در میان نخبگان دل‌بسته و امید دارد به همین دلیل بعد از فتنه ۸۸ که نتیجه نگرفت راه مقابله را از مسیر مذاکرات دنبال کرده و می‌خواهد ساختار بنیادین جامعه را در دست بگیرد لذا با نوشتن نامه به رهبری راهکار مذاکره را در پیش‌گرفته است.

معاون سابق وزیر امور خارجه تصریح کرد: شک نکنید که مذاکره زمینه‌ساز نفوذ است و در ساختار دولتی، نخبگان و حتی حوزه‌های علمیه تلاش می‌کنند نفوذ داشته باشند که باید مراقب باشند.

اجرای برجام برای نفوذ است

وی اضافه کرد: امروز به‌تدریج علائم نفوذ دیده‌شده و برجام فقط برای نفوذ اجرا می‌شود.

محمدی تصریح کرد: برخی مسئولان می‌گویند نباید رفتار ما در قبل و بعد از برجام یکسان باشد یعنی کاری نکنیم آمریکا ناراحت شود آیا با این کار می‌توان جلوی نفوذ را گرفت؟

معاون سابق وزیر دفاع بیان کرد: مراقب باشید هر کس از شاخص‌های نظام فاصله گرفت یا خودش نفوذی است و یا در وی نفوذ کرده‌اند.

وی اظهار داشت: اسلام ناب محمدی، تشیع علوی، انقلاب و ارزش‌های اسلامی، خط راستین امام، ولایت و رهبری مهم‌ترین شاخص برای جلوگیری از نفوذ است.

در انتخاب نمایندگان دقت کنید

محمدی گفت: در آستانه انتخابات قرار داریم لذا مردم باید در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دقت کنند تا هر کس این شاخص‌ها را داشت به وی رأی دهیم و اگر فاصله گرفت انتخاب نکنیم.

بیشترین ریزش‌ها در میان نخبگان / رویش‌ها در توده‌هاست

معاون سابق وزیر امور خارجه تصریح کرد: انقلاب هم ریزش دارد و هم رویش، اما ریزش در میان نخبگان و رویش در میان توده‌هاست و انقلاب چون چشمه جوشانی در حال تعالی و پیشرفت است و به رهبری مقام ولایت و همراهی مردم همچنان در مسیر ارزش‌ها حرکت خواهد کرد و هر کس از آن فاصله بگیرد از قافله انقلاب بازخواهد ماند.