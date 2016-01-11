اعتراض به شکنجه «شیخ نمر آذربایجان» در زندان

به گزارش خبرنگار مهر، «ائلشن باقروف» برادر حاج طالع باقرزاده در این باره به سایت اسلام ـ آذری آذربایجان گفت: حاج طالع هر روز تحت شکنجه قرار مي گيرد.

ائلشن باقروف گفت: مسئولان بازداشتگاه حتي اجازه نداده اند که حاج طالع باقرزاده لباس هايش را تعويض کند و از روز ۲۶ نوامبر که در نارداران بازداشت شده است، مسئولان بازداشتگاه اجازه نداده اند به وي لباس برسانيم.

«جواد جوادوف» وکيل مدافع اين روحاني زنداني در جمهوري آذربايجان نيز گفت: حاج طالع باقرزاده به منظور اعتراف گرفتن از وي، تحت شکنجه قرار گرفته است.

جواد جوادوف گفت: وقتي طالع باقرزاده را به دادگاه تجديدنظر آورده بودند، آثار شکنجه شديد در زير چشم ها و پيشاني و مچ دستان وي مشهود بود. جراحت هاي موجود بر روي مچ دست هاي وي، به زخم ناشي از بسته بودن با دستبند شبيه بود. به علت اينکه حاج طالع نمي توانست به خوبي راه برود، او را بر روي زمين مي کشيدند و کشان کشان به دادگاه آوردند.

وکيل مدافع رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان ادامه داد: پس از مدت ها اجازه يافتم در روز ۲۹ دسامبر در حضور بازجوي «اداره مبارزه با جرايم سازمان يافته» وزارت کشور، موکلم را ملاقات کنم که در اين ديدار، طالع باقرزاده گفت تحت شکنجه هاي شديد قرار مي گيرد و به خاطر ضرب و شتم شديد، بيني اش شکسته است.

در همین حال، «احسان زاهدوف» سخنگوي وزارت کشور جمهوري آذربايجان شکنجه شدن حجت الاسلام طالع باقرزاده را رد کرده و گفته است که بازجويي از باقرزاده، کاملا مطابق با قوانين جمهوري آذربايجان انجام مي شود.

حجت الاسلام طالع باقرزاده روحانی مبارزی که به علت مواضع اش علیه تکفیری ها و صهیونیست ها به «شیخ نمر آذربایجان» مشهور است، در جریان حمله نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان به مجلس عزاداری حسینی در نارداران در آستانه اربعین، به همراه دهها فعال شیعی دیگر بازداشت شد.

در جریان این حمله پنج تن از شیعیان شهید شده و به دنبال آن کلیه نمادهای اسلامی و پرچم های شیعی از نارداران توسط دولت برچیده شدند. ضمنا بیش از ۱۵۰ فعال شیعی در زندان های جمهوری آذربایجان به بهانه واهی در بازداشت به سر می برند که ۱۸ نفر از آن روحانی می باشند.

در جدیدترین اقدام، نیروهای دولتی باکو «حاج ناطق کریم اف» ۸۱ ساله و رئیس شورای ریش سفیدان نارداران که تنها سخنگوی شیعیان این منطقه بود را بازداشت کرده اند.

لازم به ذکر است جمهوری آذربایجان حدود نه میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد که ۸۵ دردصد آنها را شیعیان تشکیل می دهند. نارداران که میزبان حرم مطهر رحیمه خاتون از خواهران گرانقدر امام رضا (ع) است، یکی از کانون های تشیع در جمهوری آذربایجان می باشد.

دولت باکو که از حدود چهل روز پیش تاکنون با استقرار پنج هزار نفر از قشون وزرات کشور، نارداران را به یک زندان نظامی تبدیل کرده است، از ده روز پیش نیز به بهانه های بی اساس، آب این منطقه را قطع کرده بود.