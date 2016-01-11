به گزارش خبرنگار مهر، شعبان ترک نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد پروندههای ارجاع شده به واحدهای مشاوره کلانتریهای شهرستان ملایر ۵۵۶ مورد پرونده به سازش تبدیل شد.
وی از مشارکت مردم شهرستان و کاهش انواع جرائم در سال جاری خبر داد و بیان کرد: مشارکت و همکاری مردم با پلیس باعث ثبات امنیت و آرامش جامعه خواهد شد.
فرمانده انتظامی ملایر بر همکاری و همراهی بیشتر مردم با پلیس درزمینهٔ شناسایی و معرفی هنجارشکنان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: پلیس با برخورد بهموقع عرصه را بر قانونشکنان در کشور تنگتر خواهد کرد.
وی به کشفیات کالاهای قاچاق اشاره کرد و از کشف و ضبط ۲ هزار و ۹۷۶ قلم انواع کالای قاچاق در یک ماه گذشته در ملایر خبر داد و گفت: این میزان کشفیات در سه عملیات در شهرستان کشف و ضبطشده است.
ترک نیا گفت: این کشفیات شامل ۷۲۰ قوطی نوشابه انرژیزا و فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی، ۱۳۰ توپ کاپشن، ۱۲۶ قلم لوازمآرایشی و ۲ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد مجوز قانونی بوده است.
فرمانده انتظامی ملایر بیان داشت: در ۱۰ روز گذشته نیز ۴۸ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش ۴۰۳ میلیون ریال از دو دستگاه کامیون کشف و ضبط شد.
وی گفت: همچنین در بازرسی انجامشده از یک دستگاه کامیون دیگر نیز تعداد ۲ هزار و ۴۸۰ کیسه برنج ۱۰ کیلوگرمی خارجی و قاچاق به وزن ۲۴ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم و کشف و ضبط شد.
ترک نیا از انهدام یک باند حرفهای خودرو در این شهرستان در هفته گذشته خبر داد و گفت: در این زمینه دو نفر از سارقان حرفهای دستگیر شدند.
وی عنوان کرد: بعد از انجام تحقیقات سارقان به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده و در بازرسی بهعملآمده از مخفیگاه آنها، اموال مسروقه خودرویی و لوازم و مدارک مالباختگان کشف و ضبط شد.
ترک نیا همچنین بابیان اینکه درزمینهٔ تصادفات فوتی شاهد کاهش ۱۸ درصدی آمار بودهایم، از برگزاری ۴۲۹ جلسه آموزش همگانی برای ۲۷ هزار و ۲۲۵ نفر در سال جاری توسط نیروی انتظامی شهرستان خبر داد.
وی گفت: در این زمینه آموزشهای لازم انتظامی، برخورد با جرائم، آموزشهای فرهنگی و اجتماعی به اقشار مختلف دادهشده است.
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