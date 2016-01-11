۲۶ کودک نیازمند در بنیاد کودک خراسان جنوبی پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ولی پور مطلق ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بنیاد رفاه کودک بین المللی است که بیش از ۲۰ سال سابقه امدادی دارد.

وی با بیان اینکه بنیاد رفاه کودک در بیش از ۲۵ استان کشور و ۱۰ کشور خارجه دفتر نمایندگی دارد، افزود: دفتر بنیاد کودک در استان خراسان جنوبی از مهر ماه سال جاری راه اندازی شده است.

مدیرعامل بنیاد رفاه کودک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جامعه هدف در بنیاد کودک دانش آموزان نیازمند هستند، گفت: استعداد تحصیلی از مهم‌ترین شرایط پذیرش این دانش آموزان است.

وی بیان داشت: ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دانش آموزان تحت پوشش کمک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شعار بنیاد شوق آموزش، شور زندگی است، افزود: آموزش های فرهنگی و اجتماعی به این دانش آموزان نتایج فرهنگی و اقتصادی در دراز مدت را نیز به دنبال خواهد داشت.

ولی پور مطلق با بیان اینکه باید از فعالیت های فله ای در موضوعات امدادی پرهیز شود، تصریح کرد: بنیاد رفاه کودک تنها در فیلد تخصصی آموزش و کمک به دانش آموزان کار می‌کند.

وی بیان داشت: هر کس با پرداختن ۵۰ هزار تومان می‌تواند همیار دانش آموز باشد و بلافاصله پس از پرداخت صفحه ای در سایت برای او باز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بنیاد کودک استان در مرحله پذیرش است، افزود: دو مشخصه فعالیت با کیفیت بالا و متناسب با نیاز جامعه باید در تمامی فعالیت های بنیاد وجود داشته باشد.

مدیرعامل بنیاد رفاه کودک خراسان جنوبی با بیان اینکه تا کنون دو هزار نفر به بنیاد رفاه کودک استان معرفی شده‌اند، تصریح کرد: ۲۶ نفر از این تعداد پذیرش و مورد تایید قرار گرفته‌اند اما هنوز در سایت ثبت نشده است.

راه اندازی نمایشگاه سنگها رنگها سنگها

وی افزود: هیچ محدودیت و ظرفیتی برای بنیاد پیش بینی نشده است و می‌تواند هر تعداد دانش آموز نیازمند و واجد شرایط را پذیرش و همیاری کند.

محمد استانسی، پایه گذار گروه آوانگارد نگین نگاره شرق نیز در این نشست با بیان اینکه گروه هنری نگین نگاره شرق با هدف کارآفرینی و ترویج هنر در استان راه اندازی شده است، افزود: از سه سال گذشته تا کنون ۴۰ نفر در این گروه هنری مشغول به کار شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پس از راه اندازی بنیاد کودک استان بخش فرهنگی آن به گروه نگین و نگاره شرق واگذار شده است، بیان داشت: ۲۶ دی ماه نمایشگاهی مشترک در نگار خانه شهر بیرجند برگزار می‌شود.

وی افزود: از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون پنج هزار سنگ نقاشی شده است که تعداد سه هزار اثر در نمایشگاه ارائه می‌شود.

وی بیان داشت: این نمایشگاه تحت عنوان سنگ‌ها و رنگها افتتاح می شود و عواید حاصل از فروش آثار صرف کمک به کودک نیازمند تحت پوشش بنیاد کودک خواهد شد.