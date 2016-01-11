لزوم توجه به رفع مشکل اشتغال بیماران هموفیلی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مجدی نسب پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش کشوری هموفیلی که در اورژانس سالن اجتماعات بیمارستان بزرگ دزفول برگزار شد، اظهار کرد: بیماران هموفیلی دزفول علاوه بر کمک‌های مالی در زمینه اشتغال نیز مشکل دارند. ضمن اینکه تامین جهیزیه بیماران هموفیلی از دیگر نیازهای انجمن حمایت از بیماران هموفیلی دزفول است.

وی به تشریح فعالیت‌های مجمع خیرین سلامت شهرستان پرداخت و گفت: دزفول تنها شهر کشور است که مردم خیر آن پیش از انقلاب در زمینه مدرسه سازی، ساخت کتابخانه، مسجد و نیز ساخت بیمارستان مشارکت داشته‌اند به طوری که سه بیمارستان دزفول به همت خیران ساخته شدند.

مجدی نسب با اشاره به اینکه مجمع خیرین سلامت دزفول از تیرماه سال ۹۰ به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است، افزود: مهم‌ترین هدف این مجمع هدایت کمک‌های مردمی به سمت نیازهای درمانی مردم است.

رئیس مجمع خیرین سلامت دزفول تصریح کرد: ساخت خانه بهداشت در روستاهای چغاسرخ، گاومیش آباد، بنوار، احداث پایگاه بهداشتی در روستای شهید محمدمنتظری، کوی آزادگان، زیباشهر، اهدای دو دستگاه دیالیز، یک میلیارد تومان کمک از سوی یک خیر برای ساخت مرکز رادیوتراپی امام حسن مجتبی (ع)، جذب کمک شش میلیون تومانی یک خیر دیگر برای ساخت یک پایگاه بهداشتی و اختصاص چند قطعه زمین برای ساخت پایگاه بهداشتی از فعالیت‌های این مجمع خیرین سلامت دزفول است.

مجدی نسب در ادامه تشکیل مجمع خیرین سلامت در شهرهای شوش و گتوند را از دیگر فعالیت‌های این مجموعه دانست و گفت: با تدوین نقشه راه ۲۰ ساله این مجمع، نیازهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول مشخص و از موازی کاری جلوگیری خواهد شد.