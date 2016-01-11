خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: روزانه صدها خبر و گزارش در گروه استانهای خبرگزاری مهر منتشر می شود که شاید از دید کاربران مخفی بماند. گزارشهایی از اقصی نقاط کشور که خبرگزاری مهر سعی دارد در بسته های خبری گزیده ای از آنها را به مخاطب عرضه کند.

در بسته خبری امروز خبری از سفر رئیس جمهور به پارس جنوبی و افتتاح ایرانی ترین فاز این منطقه بخوانید. ماجرای ورود شهدا به استان فارس و نامه نگاریهای استاندار را دنبال کنید و ماجرای خواهر و برداری را بخوانید که از گروه خونیشان فقط ۲۲ مورد در کل جهان وجود دارد.

خون برادر و خواهر قزوینی رنگین تر از مردم جهان

خون مایه حیات کالبد بشر است و زمانی حیاتی تر می شود که خون تان از نوع نادر باشد که شاید در کل دنیا فقط ۲۲ نفر این گروه خونی را داشته باشند.

یعنی خون شما از هر خون دیگری رنگین تر می شود. امروز را به همین موضوع نامگذاری کردند، روز خونه های نادر .

حالا بد نیست بدانید که خواهر و برادر قزوینی گروه خونی نادری دارند که فقط ۲۲ نفر در جهان با خونشان هم گروه است.

رئیس جمهور فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را افتتاح کرد

سری به استان بوشهر بزنیم. رئیس جمهور امروز به این استان سفر کرده و ایرانی ترین فاز پارس جنوبی را افتتاح کرد.

امروز صبح با حضور رئیس جمهور فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی افتتاح شد. حجت‌الاسلام حسن روحانی با همراهی وزیر نفت صبح امروز وارد فرودگاه عسلویه شد و مورد استقبال مسئولان استان بوشهر و مدیران شرکت های نفتی پارس جنوبی قرار گرفت تا ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.

طرح فازهای ۱۵و۱۶ به عنوان اولین پروژه پارس جنوبی است که علاوه بر انجام بخش مهندسی آن كه به عنوان طراحی مبنا در ساخت سایر پروژه‌های پالایشگاهی این حوزه در نظر گرفته شده است، تمامی مراحل عملیات اجرایی بخش های ساخت، نصب و راه‌اندازی این طرح نیز با مدیریت ایرانی انجام گرفته است.

اما بدون شک جالب ترین بخش سخنرانی ها در این افتتاحیه به سخنرانی رئیس جمهور اختصاص داشت که وعده داد: سال آینده با عبور از تحریم و با همت جوانان این کشور سال رونق اقتصادی خواهد بود.

۹۳ شهید گمنام دفاع مقدس به آغوش میهن بازگشتند

هر بار پیکر شهیدی از فرزندان این سرزمین به وطن باز می گردد خون از چشمانمان جاری می شود. صبح امروز نیز پیکر مطهر ۹۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد خاک میهن شد و در میان استقبال گرم مردم، مسئولان کشوری و لشکری مورد استقبال قرار گرفت.این شهدای گلگون کفن که در تفحص‌های صورت گرفته در سه‌ماهه اخیر در مناطق عملیاتی کشف شدند مربوط به عملیات‌های فاو، خیبر، والفجر ۸ و تک دشمن بعثی هستند.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در خوزستان مسئولیت استقبال از این ۹۳ شهید گلگون کفن را بر عهده دارد.گفتنی است در این مراسم امیر صادقی فرمانده لشکر ۹۲ زرهی و محدرضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان هم حضور داشتند.

کبوتران عاشق در فارس غریب نیستند

به‌دنبال نگارش نامه‌ای از سوی استاندار فارس و درخواست برای جابه‌جايی زمان تشييع پيكر شهدا، سپاه فجر فارس هم بيانيه‌ای صادر کرد و پاسخ محکمی به استاندار داد و اعلام کرد این مراسم در زمان خود برگزار می شود. دلایل استاندار این بود که در آستانه انتخابات ممکن است این مراسم سمت و سوی انتخاباتی بگیرد یا مورد استقبال قرار نگیرد که البته گزارش خبرگزاری مهر در این خصوص نشان می دهد به دنبال تشییع بیش از ۱۰۰ کبوتر گمنام عاشق در فارس به زودی برگزار می‌شود مردم بی صبرانه منتظر استقبال از پیکر پاک فرزندانشان هستند.

همچنان که یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در این راستا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:دلیلی ندارد نزدیک بودن به زمان انتخابات را مانعی برای تشییع شهدا بدانیم زیرا همواره مردم استان فارس و شهر شیراز نشان دادند در زمانیکه موضوع شهدا مطرح باشد نگاه و جناح های سیاسی کنار گذاشته می شود.هیچگاه نباید فراموش کنیم که اگر امروز انتخاباتی در کشور برگزار می شود از برکت خون شهدا بوده و اگر امروز مسئولیتی در کشور وجود دارد تنها به دلیل دلیرمردان هشت سال دفاع مقدس است.

سرما و یخبندان یزد را فرا می‌گیرد

سری هم به استان خشکسالی زده یزد بزنیم. استانی که مردمانش هر روز چشم به آسمان دوخته اند تا شاید مهر آسمان بر لب خشکیده این استان کم آب ببارد. حالا سرما هم به جان استان یزد افتاده به گونه ای که مدیرکل هواشناسی استان یزد از کاهش ناگهانی دمای هوا با ورود سامانه جدید به استان یزد خبر داده است.

لقمان عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای یزد امشب به طور ناگهانی کاهش پیدا می‌کند، گفته است که دمای هوای یزد از عصر امروز به ناگاه از بین شش تا هشت درجه سانتیگراد در مناطق مختلف کاهش یافت.

شبها بیمار نشوید

امروزه در حالیکه همه جا صحبت از ارتقا سیستم درمانی کشور و ارزان تر شدن آن است، در جزیره هرمز تنها درمانگاه آن به بخش خصوصی واگذار شده و با اینکه شبانه روزی است اما به دلیل نبود خدمات مناسب و البته گران مردم به بندعباس مراجعه می کنند.

مدیر مرکز توسعه سلامت هرمز که چندی پیش به مهر خبر داده بود که درمانگاه هرمز شبانه‌روزی شده است گفته است که با واگذاری این درمانگاه به بخش خصوصی قیمت ویزیت در ساعت اداری یعنی ۸صبح تا ۲بعدازظهر با تعرفه دولتی است و پس‌ از آن با تعرفه آزاد. یعنی ۳۰درصد از تعرفه آزاد از بیماران دریافت می‌شود.

هنرمندی که شعر نقاشی می‌کند

آیا تا به حال شنیده اید که هنرمندی شعر نقاشی کند؟ یک بانوی گلستانی که سالها در فرانسه زندگی می کند شعر نقاشی می کند یعنی اشعارش دست مایه نقاشی های بدیع می شوند که در هر کجای جهان بوی ایران و وطن را زنده نگه می دارد.

بازی شعرورنگ ماحصل تابلوهای نقاشی بانویی گرگانی است که از شوق وطنش مسافت ۶۰ هزار کیلومتری را طی می‌کند تا لذت خلق شگفتی‌هایش را با مردمان زادگاه و وطنش قسمت کند.

«شهلا معززی» بانوی نقاش و معمار ۶۲ ساله گرگانی مقیم فرانسه، هنرمندی که برای جامه عمل پوشاندن به آرزویش یعنی برگزاری نمایشگاه به زادگاهش بازگشته است.

بامداد لرزان فیروزان

خبر زلزله همیشه با خودش ترس و لرز می آورد، اتفاقی که بامداد گذشته در شهر فیروزان نهاوند رخ داد و این شهر تا صبح نتوانست پلک روی هم بگذارد.

فرهاد جهانیان بخش‌دار بخش خزل نهاوند در این رابطه با یادآوری اینکه نهاوند روی گسل قرار دارد، گفته است که از بامداد روز گذشته تا امروز صبح ۵ زلزله محسوس و نامحسوس در شهر فیروزان نهاوند رخ‌داد و باعث وحشت مردم در شب گذشته شد که بزرگ‌ترین این زلزله ها ۳ و سه‌دهم ریشتر گزارش‌شده است.

شهر در دست «تاناکورا»

فعالیت واحدهای عرضه کننده لباس های دسته دوم که به «تاناکورا» شهرت دارند این روزها در خرم آباد دردسرساز شده است،موضوعی که موجب انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف خرم آباد شده است، وی گفته است که تعداد این واحدها روز به روز در شهر خرم آباد رو به افزایش است و برای حرفهایش هم شاهد مثال آورده است: در گذشته تعداد این واحدهای تاناکورا در سطح شهر خرم آباد ۲۴ مورد بوده که این تعداد ظرف دو سال گذشته در خرم آباد به بیش از ۵۰ واحد رسیده است.

موزه ای برای «ورشو»

ورشو هنر جهانی لرستانی هاست که سالهاست برای راه اندازی موزه آن وعده و وعید داده می شود، وعده هایی که امروز توسط مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تکرار شد و غلامرضا سلیمانی گفت: ساختمان تاریخی بیرجندی های بروجرد را در حال مرمت و احیا برای ایجاد موزه ورشو داریم.

پای یک زن به ستاد انتخابات لرستان رسید

بازار اخبار انتخابات هم این روزها داغ است تا در استان لرستان در آستانه انتخابات مدیرکل انتخابات این استان تغییر کند. با انجام این تغییر محمد روزپیکر جای خود را ناهید پرویزپور داد، انتصابی که پای یک زن را به ستاد انتخابات استان لرستان باز کرد.

رسانه های «خود فروش» دین فروشی نکنند

امام جمعه مشهد امروز از پیش فروش کردن صفحات یک روزنامه به قیمت چندین میلیارد تومان از حالا برای اختصاص تبلیغات به یک حزب خاص و همزمان با انتخابات خبر داد.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه در اختیار گذاشتن رسانه در اختیار احزاب و نمایندگانی که دل در گرو ارتباط با آمریکایی ها دارند خیانت به کشور و خودفروشی است بیان کرد: این رسانه ها نه تنها خودشان بلکه دین را هم با این اقدام می فروشند.

وی فضای اجتماعی را در تملک خدا و مردم دانست و گفت: اقدام به فروش همه صفحات به یک جریان خاص دارای اشکال است.

امروز در مراسمی که به مناسبت سالروز تاسیس بسیج رسانه در مشهد برگزار شد همچنین از منشور اخلاق حرفه ای رسانه ها در انتخابات رونمایی شد.

پروازهایی که روی اعصاب مردم فرود می آیند

در گیرد و دار آلودگی های زیست محیطی مخنلف کشور، مشهد درگیر آلودگی صوتی نیز شده و در این رهگذر کارشناسان مدعی شده ند که از حد مجاز نیز بیشتر است.

مدیران محیط زیست شهرداری مشهد میزان‌ آلودگی صوتی مشهد را بر اساس استانداردهای تعیین‌شده ۹۵ درصد بیش‌ازحد مجاز می‌خوانند و می گویند ۱۳ درصدی نزاع ها ناشی از اثرات آلودگی صوتی است.

روزانه ۱۹۰ پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد نشست و برخاست دارند که به گفته مسئولان تاثیرات سوء ان بر اعصاب و روان مردم نمایان است و تا ۵ سال اینده تعدادشان به ۴۴۰ پرواز در روز خواهد رسید.

مدیر محیط‌زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد گفته از تعداد یک میلیون خودرویی که روزانه در مشهد تردد دارند هر کدام فقط در طول روز یک بوق بزنند آنوقت ببینید اعصاب و روان مردم چه می شود؟

جولان گازهای سمی کارخانجات ایزوگام دلیجان

از مشهد سری به استان مرکزی هم بزنیم که این روزها در شهرستان دلیجان کارخانه های ایزوگام بلای جان مردم شده اند.

آلایندگی کارخانجات ایزوگام عامل عمده قرارگرفتن دلیجان درجایگاه چهارمین شهر آلوده استان مرکزی است و استفاده از مازوت، قیر اسیدی وسیستم فیلتراسیون نامناسب، علت اصلی این آلایندگی است.