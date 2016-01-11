تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «عیشه» در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در نقاط مختلف این استان به ویژه در حومه حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها، ارتش سوریه موفق شد کنترل کامل روستای استراتژیک «عیشه» واقع در حومه حلب را در دست بگیرد.

رسانه های عربی اعلام کردند ارتش سوریه همچنین کنترل کامل مزارع واقع در اطراف روستای «عیشه» را در دست گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع جبهه النصره در حومه استان درعا را بمباران کردند.

این در حالی است که توپخانه های ارتش سوریه نیز مواضع تروریست های تکفیری در حومه ادلب را زیر آتش گرفتند.