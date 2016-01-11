  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «عیشه» در حومه حلب

تسلط ارتش سوریه بر روستای استراتژیک «عیشه» در حومه حلب

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی‌های خود در استان حلب موفق شدند کنترل کامل روستای استراتژیک «عیشه» واقع در حومه حلب را در دست بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در نقاط مختلف این استان به ویژه در حومه حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این پیشروی ها، ارتش سوریه موفق شد کنترل کامل روستای استراتژیک «عیشه» واقع در حومه حلب را در دست بگیرد.

رسانه های عربی اعلام کردند ارتش سوریه همچنین کنترل کامل مزارع واقع در اطراف روستای «عیشه» را در دست گرفتند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع جبهه النصره در حومه استان درعا را بمباران کردند.

این در حالی است که توپخانه های ارتش سوریه نیز مواضع تروریست های تکفیری در حومه ادلب را زیر آتش گرفتند.

کد مطلب 3022521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها