کمپانی D&G لباس باحجاب اسلامی تولید کرد!

مجله مهر: شرکت تجاری مدل و لباس دولچه اند گابانا یکی از پرحاشیه ترین سری لباس خود را معرفی کرد. لباس های بلند و پوشیده به شکل عبا در رنگ های مشکی و سفید و بژ با طرح های مختلف است و شباهت بسیار زیادی به پوشش زنان محجبه در کشورهای عربی دارد.

در حالی که همه لباس های این کمپانی را با طرح های غربی و اروپایی می شناسند این دومین بار است که این کمپانی مخاطبانش را با معرفی لباس هایی سنتی، مطابق با فرهنگ و مذهب خاص و متفاوت با قبل غافلگیر می کند. پیش از این شرکت دی اند جی از سری لباس هایی با طرح کیمونو که مطابق با فرهنگ شرق آسیا به خصوص ژاپن است رونمایی کرده بود.

اقدام این کمپانی غربی برای معرفی لباس های اسلامی به مسلمانان دوباره بحث مدل و لباس ایرانی و اسلامی را زنده می کند. در روزهایی که یکی از مشهورترین شرکت های تولید لباس در غرب به فکر به دست آوردن مشتریان مسلمان است و سعی در تولید لباس هایی برای جلب نظر آنها دارد. هنوز شرکت های داخلی ما نتوانسته اند با تولیدات خود نظر مشتریان داخلی را تامین کنند. این در حالی است که هرساله پوشش های نامتعارف تری از سوی مراکز عرضه و تولید لباس های داخلی شاهد هستیم.

این اقدام عجیب شرکت دی اند جی در صورت استقبال می تواند به مرور بر پوشش زنان مسلمان تاثیر گذار باشد و در مراحل بعد این پوشش را به سمت دلخواه خود حرکت دهد.

دغدغه اسلامی در شرکت همجنسگرایان!

این درحالی است که این کمپانی توسط دو همجنس گرا به نام «دومنیکو دلچه» و « استفانو گابانا» اداره می شود که نام D و G از نام فامیلی آنها گرفته شده است و این شرکت توسط این دو ایتالیایی مدگرا با هدف جذب و حمایت از همجنسگرایان تاسیس شده بود. این دو نفر در سال ۲۰۰۵ از هم جدا می شوند اما در سال ۲۰۰۸ دوباره در کنار یکدیگر قرار می گیرند. در دسامیر سال ۲۰۱۴ گابانا نامه عاشقانه ای برای دلچه می نویسد که در روزنامه «ایندیپندنت» منتشر می شود. او در این نامه ضمن ابراز عشق و علاقه به دلچه و بیان رابطه عمیق ۲۸ ساله میان خودش و او می‌گوید: به خاطر موفقیت در برنامه کاری و زندگی شخصی از تو تشکر می‌کنم و عاشق تو هستم!