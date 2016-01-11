حضور رحمتی و گفتگو با سرمربی آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۵۰ تماشاگر برگزار شد. سید مهدی رحمتی که هنوز دوران مصدومیت خود را سپری می کند با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و مورد استقبال بازیکنان و اعضای کادر فنی قرار گرفت. پرویز مظلومی دقایقی با رحمتی صحبت کرد و جویای سلامتی وی شد.

* خسرو حیدری و میلاد شیخ فخرالدینی که روز گذشته در تمرین حضور نداشتند امروز پا به پای دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کردند.

* هرائل مگویان که قرار بود صبح امروز به تهران بیاید و در تمرین عصر حاضر شود بدقولی کرده و هنوز به ایران نیامده است.

* علیرضا رمضانی که برای مداوای مصدومیتش به کلینیک باشگاه رفته، دیگر غایب امروز استقلال بود.

* با توجه به اینکه امروز تولد جابر انصاری است کادر فنی با خرید یک کیک تولدش را به او تبریک گفته و مراسم کوچکی را در رختکن برای او برگزار کردند.

* سرمربی استقلال از حضور مکانی در تمرین صبح پرسپولیس متعجب شد.

* در ابتدای تمرین سرمربی استقلال دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکان بدن های خود را گرم کرده و در دو گروه به بازی آقاوسط پرداختند و در بخش بعدی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

* پس از انجام کارهای تاکتیکی بازیکنان در قالب دو تیم صورتی و آبی یک فوتبال درون تیمی همراه با کارهای تاکتیکی را انجام دادند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا جهت آمادگی هر چه بیشتر خود برای شروع نیم فصل دوم تمریناتش را پیگیری خواهد کرد.