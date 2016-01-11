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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۹

در تمرین امروز رخ داد؛

حضور رحمتی و گفتگو با سرمربی آبی پوشان

حضور رحمتی و گفتگو با سرمربی آبی پوشان

دروازه بان تیم فوتبال استقلال با حضور در محل تمرین این تیم دقایقی با سرمربی آبی پوشان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۵۰ تماشاگر برگزار شد. سید مهدی رحمتی که هنوز دوران مصدومیت خود را سپری می کند با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و مورد استقبال بازیکنان و اعضای کادر فنی قرار گرفت. پرویز مظلومی دقایقی با رحمتی صحبت کرد و جویای سلامتی وی شد.

* خسرو حیدری و میلاد شیخ فخرالدینی که روز گذشته در تمرین حضور نداشتند امروز پا به پای دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کردند.

* هرائل مگویان که قرار بود صبح امروز به تهران بیاید و در تمرین عصر حاضر شود بدقولی کرده و هنوز به ایران نیامده است.

* علیرضا رمضانی که برای مداوای مصدومیتش به کلینیک باشگاه رفته، دیگر غایب امروز استقلال بود.

* با توجه به اینکه امروز تولد جابر انصاری است کادر فنی با خرید یک کیک تولدش را به او تبریک گفته و مراسم کوچکی را در رختکن برای او برگزار کردند.

* سرمربی استقلال از حضور مکانی در تمرین صبح پرسپولیس متعجب شد.

* در ابتدای تمرین سرمربی استقلال دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکان بدن های خود را گرم کرده و در دو گروه به بازی آقاوسط پرداختند و در بخش بعدی تمرین به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

* پس از انجام کارهای تاکتیکی بازیکنان در قالب دو تیم صورتی و آبی یک فوتبال درون تیمی همراه با کارهای تاکتیکی را انجام دادند.

* تمرین آبی پوشان پس از ۷۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا جهت آمادگی هر چه بیشتر خود برای شروع نیم فصل دوم تمریناتش را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 3022526

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