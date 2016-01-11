موفقیت در فعالیت های مدیریت بحران بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی ظهر دوشنبه در اولین جلسه کارگروه تخصصی تشکلهای مردمنهاد در حوزه مدیریت بحران که در سالن مدیریت بحران استان برگزار شد گفت: کشور ما از نظر مخاطرات طبیعی در ردهبندی جهانی داز رتبه ۱۰ دارای رتبه ۸ است که این رتبهبندی احتمال بالای خطر در این کشور و استان را نشان می دهد.
پیشگیری از بحران با کمک سازمانهای مردم نهاد
به گفته مقام معظم رهبری، ضعف مدیریت، از حادثه طبیعی بلای طبیعی میسازد لذا گام اول در حوزه مدیریت بحران از نگاه ما پیشبینی و پیشگیری است که عمل به آن بهصورت جدی، کیفی و برنامهریزیشده در دستور کار قرارگرفته و تمام برنامههای کلان مدیریت بحران با تمرکز بر آموزش کیفی اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد: آموزشهایی به روحانیون، دهیاران، ائمه جمعه ارائه میشود و اعتقادداریم اولین امدادگر، عضو باقیمانده هر خانواده در بلایای طبیعی است که باید همه افراد جامعه باید آموزشدیده باشند و از ظرفیت تشکلهای مردمی استفاده مطلوب کرد.
گروسی افزود:توازن در امدادرسانی توسط تشکلهای مردمنهاد و ساماندهی فرآیند امدادرسانی در بحران برای ارائه کمکهای مدیریتشده از جمله مهمترین آموزشهاست و دولت بدون مداخله مردم و نهادهای مردمی نمیتواند بحرانها را مدیریت کند و همه مسئولان در حال حاضر به این باور رسیدهاند.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: مهمترین بحرانهای استان مانند خطر فرونشست زمین، بحران بیابانزایی و دیگر معضلات محیط زیستی است لذا آموزش شهروندان، مدیران، سازمانهای مردمنهاد و مجریان پروژهها تنها راه پیشگیری و مدیریت بحران است.
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