انتشار شماره جدید «تایم»/ مخاطرات عربستان برای خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تایم یک هفته‌نامهٔ آمریکایی است. «ریچارد استنگل» سردبیری این مجله که از سال ۱۹۲۳ میلادی توسط «بریتون هادن» بنیانگذاری شد را بر عهده دارد. این نشریه آمریکایی، در شهر نیویورک به چاپ می‌رسد.

ویرایش اروپایی این مجله در لندن به انجام رسیده و به پوشش رخدادهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین نیز می پردازد. نسخه دیگری از این مجله در کشورهای جنوب اقیانوس آرام بوده و لذا رویدادهای مرتبط با کشورهای استرالیا، زلاندنو و نیز حوزه جزایر اقیانوس آرام را مورد بحث، پوشش و بررسی خود قرار می دهد.

از موضوعاتی که این شماره به آن پرداخته است، مطلبی است که با عنوان «عربستانِ بی ثبات می تواند به مفهوم مشکل بزرگی برای خاورمیانه باشد» به رشته تحریر درآمده است.

لازم به ذکر است به دنبال اقدام جنون آمیز عربستان سعودی در اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» فعال سیاسی معترض این کشور در هفته گذشته، موجی از اعتراضات سراسر جهان را فرا گرفت. در این راستا، این شبه جزیره که به دنبال راه فراری برای تبرئه خود از فجایعی مانند تجاوز به یمن و حادثه دلخراش حج امسال بود، ایران را متهم به جانبداری کرده و متعاقب آن با تمسک به جنجال رسانه ای اربابان خود، به صورت یکجانبه روابط خود با ایران را قطع کرد.

اقدامات این کشور به گونه ای افراطی و غیر قابل دفاع است که صدای اربابان غربی خود را نیز درآورده است، تا جاییکه نشریه غربی ایندیپندنت نیز روز گذشته در گزارش مفصلی بر اساس اسناد افشا شده یک نهاد اطلاعاتی آلمان، به تحلیل زوایای گسترده ای از دلایل ماجراجویی های «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان پرداخته و با ادله مبسوطی وی را جوانی «ساده اندیش و متکبر» خوانده بود که با ماجراجویی هایش به «بازی با آتش» مبادرت ورزیده است.

در حوزه مسائل بین الملل، مطالب دیگری هم با محوریت موضوعی تلاش های «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آمریکا، تحولات اروپا و فعالیت های «دونالد ترامپ» نامزد تندرو جمهوریخواه انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا در شماره هجدهم ژانویه به عنوان اولین شماره سال نو میلادی به طبع رسیده است.