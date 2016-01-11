اعلام فراخوان کارگاه آموزشی «طراحی ویدئو/ کنش/ اجرا»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تاتر فجر در ادامه کارگاه های هدفمند آموزشی خود کارگاه «طراحی ویدئو/ کنش» اجرا را برگزار می کند.

از اهداف این کارگاه می توان شناخت عملی و رسیدن به راه های آفرینش کنش با درهم آمیختن تصویر زنده و تصاویر آرشیوی بر پایه کار روی یک نمونه کوتاه نمایشی و نیز طراحی و اجرای ویدئو برای آن اشاره کرد. دبیرخانه جشنواره این کارگاه را ویژه دانشجویان تاتر در گرایش های کارگردانی و طراحی صحنه و با هدف تقویت بنیه علمی/عملی آنها به شکل رایگان برگزار

می کند.

با توجه به ظرفیت محدود کارگاه (حداکثر۲۰ نفر) و لزوم دارا بودن زمینه علمی – تجربی، پذیرش براساس اولویت های یادشده انجام خواهد شد. مهلت ثبت نام تا تاریخ ۲۶ دی تعیین شده است. علاقه مندان برای ثبت نام اولیه تقاضای درخواست به همراه سوابق کاری مرتبط و تصویرکارت معتبر دانشجویی به نشانی الکترونیکی fadjrworkshop۳۴@gmail.com ارسال کنند.

پاسخ درخواست ها پس از برسی توسط دبیرخانه جشنواره با نامه الکترونیکی ارسال خواهد شد.

کارگاه در روزهای ۲۸ تا ۲۹ دیماه در خانه نمایش «دا» به نشانی میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام ،خیابان جهانمهر پلاک ۲۶ برگزار می‌شود.

مدرس کارگاه رودریک بیرستکرRodrik Biersteker هنرمند رشته چند رسانه ای است. کارهای او بیشتر زمینه طراحی و اجرای ویدیو برای تاتر و اینستالیشن را در بر می گیرد. این هنرمند هلندی طراحی ویدیو را در مدرسه هنرهای اوتریخت آلمان و در همکاری با کارگردان آلمانی رنه پولش آغاز کرد و سپس با کار در اجراهای انستیتو فون آنگباوانت و نیز تاتر ویسنشفت گیسن زیر نظر هاینرگوبلز ادامه داد. پس از آن به عنوان دستیار طراح ویدیو با ایو ون هو Ivo Van Hove کارگردان مشهور هلندی همکاری داشته است.

یادآور می شود این کارگاه در قالب همکاری مشترک دبیرخانه جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر با تماشاخانه های خصوصی برگزار می شود.