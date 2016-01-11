۲۲جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، ابوالقاسم رستگار با اشاره به تهیه ۲۲سری جهیزیه برای ایتام تحت حمایت توسط خیران در این استان، گفت: خیران و حامیان ۲۲دستگاه ماشین لباسشویی به ارزش هردستگاه ۵۵۰هزارتومان برای کمک جهیزیه به ایتام تحت پوشش در این استان کمک کردند.

وی گفت: یک خیرنیکوکار هم هزینه تهیه خرید یک عدد لپ تاب به مبلغ ۱۸میلیون ریال برای یکی از ایتام را پرداخت کرد.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری افزود: یک خیر دیگری مبلغ ۸۰میلیون ريال برای خرید جهیزیه، به ایتام بخش لاران کمک کرده است.

رستگار بیان کرد: جمع کمک اهدا شده از سوی خیران مبلغ ۲۱۹میلیون ریال برآورد شده است.