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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

در چهارمحال و بختیاری؛

۲۲جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد تهیه شد

۲۲جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد تهیه شد

شهرکرد - مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری از تهیه۲۲سری جهیزیه برای ایتام تحت حمایت این استان، توسط خیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری، ابوالقاسم رستگار با اشاره به تهیه ۲۲سری جهیزیه برای ایتام تحت حمایت توسط خیران در این استان، گفت: خیران و حامیان ۲۲دستگاه ماشین لباسشویی به ارزش هردستگاه ۵۵۰هزارتومان برای کمک جهیزیه به ایتام تحت پوشش در این استان کمک کردند.

وی گفت: یک خیرنیکوکار هم هزینه تهیه خرید یک عدد لپ تاب به مبلغ ۱۸میلیون ریال برای یکی از ایتام را پرداخت کرد.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری افزود: یک خیر دیگری مبلغ ۸۰میلیون ريال برای خرید جهیزیه، به ایتام بخش لاران کمک کرده است.

رستگار بیان کرد: جمع کمک اهدا شده از سوی خیران مبلغ ۲۱۹میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 3022539

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