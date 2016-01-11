دیدار کوتاه برانکو با طاهری/ بنگر به کمیته انضباطی احضار شد

به گزارش خبرگراری مهر، «برانکو ایوانکوویچ» طبق هماهنگی قبلی که از پیش توسط مدیریت باشگاه پرپسولیس به عمل آمده بود، امروز دوشنبه در باشگاه حضور پیدا کرد تا نسبت به انجام امور اداری مربوط به مسائل مالی مرتبط با خود اقدام کند. وی با توجه به اینکه با علی اکبر طاهری قرار ملاقات نداشت، پس از احوالپرسی راهی امور مالی باشگاه شد.

همچنین به گزارش سایت باشگاه، محسن بنگر ظهر امروز در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد تا در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حضور یابد. او قرار است درباره بعضی مصاحبه‌های خود به اعضای این کمیته توضیح دهد. جعفر کاشانی، قاضی ظفرقندی و علی اکبر طاهری در این جلسه حضور دارند.