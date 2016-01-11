  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

دیدار کوتاه برانکو با طاهری/ بنگر به کمیته انضباطی احضار شد

دیدار کوتاه برانکو با طاهری/ بنگر به کمیته انضباطی احضار شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای انجام امور اداری مربوط به مسائل مالی خود در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرگراری مهر، «برانکو ایوانکوویچ» طبق هماهنگی قبلی که از پیش توسط مدیریت باشگاه پرپسولیس به عمل آمده بود، امروز دوشنبه در باشگاه حضور پیدا کرد تا نسبت به انجام امور اداری مربوط به مسائل مالی مرتبط با خود اقدام کند. وی با توجه به اینکه با علی اکبر طاهری قرار ملاقات نداشت، پس از احوالپرسی راهی امور مالی باشگاه شد.

همچنین به گزارش سایت باشگاه، محسن بنگر ظهر امروز در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد تا در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حضور یابد. او قرار است درباره بعضی مصاحبه‌های خود به اعضای این کمیته توضیح دهد. جعفر کاشانی، قاضی ظفرقندی و علی اکبر طاهری در این جلسه حضور دارند.

 

کد مطلب 3022546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها