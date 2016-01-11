به گزارش خبرگزاری مهر، سریال رادیویی «مهمنه بانو» به کارگردانی حمید منوچهری ۲۲ دی ماه از رادیو نمایش پخش می شود.

این سریال رادیویی بر اساس داستانی کهن توسط خسرو حکیم رابط نوشته شده و فرهاد امینی آن را به صورت نمایش رادیویی بازنویسی کرده است.

داستان این نمایش درباره «مهمنه بانو» زن متمولی است که در دیاری که بیماری و بی آبی در آن بیداد می کند برای نجات خواهرش شرطی را می پذیرد و در پی آن اتفاقاتی می افتد که در این سریال رادیویی خواهید شنید.

در «مهمنه بانو» هنرمندانی چون مهین نثری، اکبر ملایی، رویا فلاحی، احمد گنجی، صدیقه کیانفر و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر، فردا ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه روی آنتن رادیو نمایش می رود.

صاحب دیوان «جمشید و خورشید» در «چکامک»

آثار و اشعار سلمان ساوجی از بزرگترین قصیده‌سرایان و غزل‌گویان ایران سه شنبه ۲۲ دی با حضور سپیده موسوی در برنامه «چکامک» بررسی می شود.

«چکامک» برنامه ای ویژه شعر است که در طول هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۵ روی آنتن رادیو فرهنگ می رود و هر روز اختصاص به موضوعی خاص در حوزه شعر فارسی دارد. این برنامه سه شنبه ها به معرفی و بررسی شعر کهن ایران اختصاص دارد.

در برنامه فردا، سپیده موسوی استاد دانشگاه درباره شعر و اندیشه سلمان ساوجی شاعر اوایل دهه هشتم هجری صحبت می کند و آشعار و آثار این شاعر بزرگ قصیده سرا و غزل گو را بررسی می کند.

خواجه جمال الدین سلمان ابن خواجه علاءالدین محمد مشهور به سلمان ساوجی در دههٔ اول قرن هشتم هجری در ساوه متولد شد. از وی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات و مقطعات، دو مثنوی به نام «جمشید و خورشید» و «فراقنامه» به جای مانده است.

این برنامه به نویسندگی مجتبی گلستانی، تهیه کنندگی محسن حکیم معانی و با اجرای مهدی محمدیان کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که از این شبکه روی موج اف ام ۱۰۶ردیف و ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود.

کنسرتی به یاد همایون خرم

ارکستر موسیقی ملی این بار به رهبری مهمان سهراب کاشف و مدیریت هنری فرهاد فخرالدینی کنسرت خودش رو به یاد استاد همایون خرم ۲۳ و ۲۴ دی ماه در تالار وحدت اجرا می‌کند که برنامه «نیستان» سه شنبه ۲۲ دی از تمرینات این اجرا گزارش می دهد.

ندا رادمهر گزارشگر برنامه «نیستان» در واپسین روزهای قبل از اجرای ارکستر ملی با سهراب کاشف رهبر مهمان ارکستر ملی و فرهاد فخرالدینی مدیر هنری ارکستر ملی گفتگو می کند.

شهرام توکلی آهنگساز و تنظیم کننده دو قطعه از آثار همایون خرم که قرار است به یاد وی در اجرای ۲۳ و ۲۴ دی ماه اجرا می شود.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ، برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف۵۵۸پخش می شود.