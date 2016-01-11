مشهد مقدس میزبان دومين جشنواره تئاتر فجر خراسان رضوى مى شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی ظهر دوشنبه در نشست خبرى كه با موضوع تشریح برنامه‌های برگزاری دومین جشنواره تئاتر فجر در خراسان رضوی اظهار داشت: این جشنواره از ۲۶ الى ۲۹ دى ماه جارى در هشت سالن نمايش مشهد و با حضور گروه‌های نمایشی از کشور جمهوری آذربایجان، تهران، گلستان، مازندران، گیلان و خراسان رضوی برگزار می‌شود.

ناصر نبى زاده با بيان اينكه خراسان رضوی در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر نسبت به سایر استان‌ها دارای آثار بیشتری است، افزود: در بخش مسابقه این دوره از جشنواره سه اثر، در بخش مقاله و پژوهش دو اثر و در ساير بخش ها پنج اثر از این استان در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کرده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با اشاره به حضور مشهد و تهران در بخش نگاه نو جشنواره تئاتر فجر ابراز كرد: امسال چهارده گروه نمایشی از خراسان رضوی در حوزه ثبت گروه هاى نمايشى تهران به ثبت رسیده است که نشان از ارتقا جايگاه اين هنر در استان دارد.

وى زمان اعلام فراخوان جشنواره ملی متون نمایشی را نيمه نخست سال ۹۵ اعلام كرد و گفت: با توجه به نقشى كه محتوا و متن در هنر نمايشى دارد امیدواریم جشنواره ملی نمایشنامه نویسی در سال ۹۵ بر اساس آثار هنرمندانى همچون عطار و فردوسى برگزار شود.



نبی‌زاده تصريح كرد: متاسفانه خراسان رضوى در خصوص فضاهاى نمايشى رتبه دوازدهم را در كشور دارد كه جهت ارتقا اين جايگاه اقدامات لازم در حوزه تامین زیرساخت‌های تئاتر در استان در دستورکار قرار گرفته است.

وى اضافه كرد: به همين منظور رایزنی های لازم و انعقاد تفاهم نامه در هشت شهرستان استان جهت احداث سالن‌های تئاتر با گنجایش ۹۰ تا ۱۵۰ نفر انجام شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با بيان اينكه برگزاری سوگواره‌های متعدد در دستور کار اين معاونت قرار گرفته است، عنوان کرد: جشنواره تئاتر میثاق نيز همزمان با دهه فجر در شهرستان کاشمر برگزار مى شود.

وى اشاره به حضور و فعاليت هنرمندان برجسته در خراسان رضوى بيان كرد: خوشبختانه اجرای تئاتر در مشهد بعد از تهران در طول سال به صورت مستمر برگزار مى شود كه البته این اتفاق در شهرستان‌های استان نيز استمرار دارد.