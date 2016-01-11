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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

فردا؛

همایش«آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی»برگزار می‌شود

همایش«آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی»برگزار می‌شود

همایش «آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی؛ فرصت ها و چالش‌ها» فردا ۲۲ دی ماه در ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر، همایش «آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی در سالن همایش‌های معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی برگزار می شود.

از اهداف این همایش یک روزه می توان به ارتقاء نظام آموزش‌های تخصصی و مهارت های پیشرفته در حوزه علوم انسانی، شناسایی و بومی سازی اجرای دوره‌های نوین آموزشی بین المللی و تبادل تجارب در حوزه علوم انسانی اشاره کرد.

محورهای این همایش شامل آموزش‌های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ـ نقد سیاست‌های موجود،  نیازسنجی آموزشی و نقش فن آوری های نوین درآموزش دوره‌های کوتاه مدت،  تجارب سازمان‌ها و موسسات داخلی و خارجی در راستای بومی‌سازی و الگوسازی شیوه‌های آموزشی،  شیوه های نوین مخاطب شناسی و پروژه یابی در آموزشهای کوتاه مدت و ارزیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی در آموزش علوم انسانی می شود.

http://media.isna.ir/content/1448774196196_25.jpg/2

گفتنی است، این همایش از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ با حضور محسن قرنفلی معاون آموزشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.

کد مطلب 3022559
خداداد خادم

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