به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «آموزش علوم انسانی در جهاددانشگاهی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» به همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی در سالن همایش‌های معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی برگزار می شود.

از اهداف این همایش یک روزه می توان به ارتقاء نظام آموزش‌های تخصصی و مهارت های پیشرفته در حوزه علوم انسانی، شناسایی و بومی سازی اجرای دوره‌های نوین آموزشی بین المللی و تبادل تجارب در حوزه علوم انسانی اشاره کرد.

محورهای این همایش شامل آموزش‌های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی ـ نقد سیاست‌های موجود، نیازسنجی آموزشی و نقش فن آوری های نوین درآموزش دوره‌های کوتاه مدت، تجارب سازمان‌ها و موسسات داخلی و خارجی در راستای بومی‌سازی و الگوسازی شیوه‌های آموزشی، شیوه های نوین مخاطب شناسی و پروژه یابی در آموزشهای کوتاه مدت و ارزیابی و اثربخشی دوره‌های آموزشی در آموزش علوم انسانی می شود.

گفتنی است، این همایش از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ با حضور محسن قرنفلی معاون آموزشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.