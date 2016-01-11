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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

رئیس انجمن هنرهای نمایشی بوشهر مطرح کرد:

حمایت شهرداری بوشهر از تئاتر فجر/ فروش اینترنتی بلیط فعال شد

حمایت شهرداری بوشهر از تئاتر فجر/ فروش اینترنتی بلیط فعال شد

بوشهر - رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر گفت: سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی بوشهر با حمایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانشیر یاراحمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی تئاتر فجر با اشاره به كمك نهادهای فرهنگی استان بوشهر در برگزاری نخستین جشنوارن تئاتر فكر در استان بوشهر گفت: در این میان نقش سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری بوشهر در برگزاری این جشنواره به شدت پررنگ است.

دبیر جشنواره تئاتر فجر استانی بوشهر با تقدیر از رئیس سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی بوشهر ابراز امیدواری کرد: این همکاری سرآغازی برای ارتقای تئاتر استان و بردن تئاتر در سبد خانوار مردم این شهر باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های با ارزش سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری بوشهر در زمینه مسائل فرهنگی بیان كرد: سازمان فرهنگی و تفریحی بوشهر با تلاش در زمینه های مختلف فرهنگی زمینه عرضه آثار فاخر نمایشی توسط هنرمندان تئاتر در استان را به‌وجود آورده و تلاش می‌كند كه مردم با مشاركت بیشتری نسبت به هنر نمایش استقبال نشان دهند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی بوشهر تامین زیرساختهای لازم برای فراگیر شدن فرهنگ دیدن تئاتر در بوشهر را ضروری دانست و افزود: سامانه اینترنتی فروش بلیط جشنواره تئاتر فجر استانی بوشهر به آدرس www.BelitBox.com از امروز فعال است.

یاراحمدی گفت: هنرمندان و علاقمندان به هنر فاخر نمایش می‌توانند با استفاده از این سامانه در یك شرایط مناسب نسبت به خرید بلیط اینترنتی اقدام كنند.

کد مطلب 3022560

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