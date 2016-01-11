هویت ۵۸ شهید ایرانی معلوم است/مطلوب بودن تعامل ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، هیفا سعد امروز دوشنبه در حاشیه مراسم تبادل ۹۳ شهید دوران دفاع مقدس در شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیکر این شهدا میان طرف ایرانی و عراقی در حضور نماینده سازمان حقوق بشر مبادله شد.

وی با بیان اینکه این پیکرهای مطهر در مناطق فاو، جزیره مجنون و زویدات کشف شده‌اند از معلوم الهویت بودن ۵۸ شهید ایرانی خبر داد.

هیفا سعد همچنین خبر از تبادل اجساد عراقی ها در دور دیگر تبادل را داد و افزود: تاکنون تعداد اجساد عراقی کشف شده در ایران مشخص نیست.

مسئول دفتر نمایندگی صلیب سرخ در بصره با بیان اینکه دور جدید جستجو در خاک عراق یک ماه به طول خواهد انجامید، ادامه داد: این پرسه یک ماه به طول می‌انجامد اما با توجه به روال کشف و شناسایی شهدا، اینک نمی‌توان تاریخ دقیق برای پایان کار و تحویل پیکر‌ها مشخص کرد.

هیفا سعد بیان کرد: همکاری دو طرف ایرانی و عراقی در زمینه تفحص شهدا کاملا مطلوب است و کار با نظارت صلیب سرخ صورت می‌گیرد.