منشور اخلاق حرفه ای رسانه ها در انتخابات درخراسان رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه در محل دفتر امام جمعه مشهد مقدس و با حضور مدیران مسئول رسانه های جمعی برگزار شد سند منشور اخلاقی رفتار انتخاباتی متشکل از گزیده ای از رهنمود های مقام معظم رهبری با حضور آیت الله علم الهدی رونمایی و به امضای مدیران رسانه های خراسان رضوی رسید.

امام جمعه مشهد در مراسم رونمایی از این منشور گفت: همه اقشار بسیج باید به بسیج رسانه کمک کنند و با آن همکاری کنند.

ایت الله علم الهدی بیان کرد: .مسئله بسیج بر اساس یک ریشه فکری و اندیشه‌ای شکل گرفته و نه اقتضای ضرورت نظام که مبتکر آن نیز امام خمینی (ره) بودند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر دنیا اندیشه تأسیس بسیج از سوی امام خمینی (ره) را سیاسی برداشت می‌کند و بسیج ابزار اجرای حاکمیتی امام شد که بعد از رحلت ایشان در جامعه حکومت می‌کند.

وی با بیان اینکه ریشه بسیج در اصحاب پیامبر اکرم (ص) بود بیان کرد: در هیچ کدام از جنگ‌های اصحاب پیغمبر موازنه قدرت وجود نداشت اما باز هم با وجود جنگ‌های نابرابر اصحاب پیروز می‌شدند.

آیت‌الله علم‌الهدی خطاب به اعضای بسیج رسانه تصریح کرد: در عرصه رسانه هم هنرمندان و هم افراد قلم به دست باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در مقابل کسانی که باورمندی‌های انقلاب را ندارند بایستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه، بسیج توده باورمندی است افزود: شما قشر رسانه‌ای و قلم به دست در عصه رسانه کنار هم قرار گرفته‌اید و وجه مشترک شما مبانی دین و نظام و انقلاب است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اینکه امروز میدان، میدان رسانه است خاطرنشان کرد: همانطور که در هشت سال دفاع مقدس میدان، میدان بسیج نظامی بود امروز میدان، میدان بسیج رسانه است و شما باید در این میدان جبهه به سایرین کمک کنید. ما قبول داریم که فعالیت در عرصه رسانه مخصوصاً با تجهیزات و امکانات دیجیتالی پرهزینه است اما شما باز هم باید در میدان حاضر باشید و با قدرت به کار خود ادامه دهید.

برگزاری ۳ نشست تخصصی

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: از دیگر اقدامات این سازمان در آستانه انتخابات هفتم اسفند برگزاری سه نشست تخصصی با موضوع دغدغه‌ها و راهکارهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در بحث انتخابات بوده که تا قبل تاریخ برگزاری انتخابات دو مجلس به میزبانی ۳ رسانه خراسان رضوی برگزار می‌شود.