راهیابی ۴۱۹۱ اثر به مرحله نهایی جشنواره مدرسه عشق

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مداحی، دبیر اجرایی جشنواره «مدرسه عشق» با تشریح ۶ بخش مختلف این جشنواره، گفت: امسال در بخش «هنرهای تصویری و نمایشی» که شامل فیلم مستند، فیلم داستانی، فیلمنامه نویسی، تئاتر، فیلم کوتاه موبایلی و طرح فیلم، «بخش هنرهای تجسمی» شامل خط، نقاشی و خط نقاشی، پوستر و تراکت، عکس، طراحی گرافیک، کاریکاتور، تندیس و اینفوگرافی، «بخش نشر» شامل نشریات، کتاب، رسانه‌های دیجتیال، ایده‌پردازی روش‌های ترویج کتابخوانی، «بخش موسیقی و سرود» شامل سرود، آواها و موسیقی انقلابی، تواشیح، ابتهال و همخوانی، فتوکلیپ و نماهنگ، تیزر و مداحی، «بخش پویانمایی و بازی‌های رایانه ای» شامل نرم افزارهای چندرسانه‌ای، بازی‌های رایانه ای، پونمایی و ایده و فیلمنامه پویانمایی، «بخش نوآوری و ابتکارات» شامل طراحی‌های سن و دکور مراسم و فضاسازی ابتکاری، تابلوهای اعلانات، مراسم‌های مناسبتی خلاقانه و ایده‌های نو برگزار می‌شود.



وی در ادامه ضمن تشریح شیوه‌های شرکت در جشنواره، گفت: علاقه مندان در مدت تعیین شده می‌توانستند به ۳ روش در این جشنواره شرکت کنند که بیشترین استقبال از طریق سایت به آدرس www.madreseheshgh.ir بود. البته برای اینکه بتوانیم دامنه کار را گسترده تر کنیم دو روش دیگر از جمله ارسال پستی و مراجعه حضوری به دفاتر استانی و کشوری در نظر گرفته شد.

مداحی در ادامه افزود: شماره تماس‌های مختلفی جهت ارتباط با کارشناسان مرکز نیز در این مدت فعال بود. شماره‌های همراه نیز در اختیار مخاطبان قرار دادیم تا حتی در ساعات غیرکاری نیز بتوانند با ما در تماس باشند.



وی خاطرنشان کرد: جشنواره «مدرسه عشق» از سال ۱۳۹۱ به صورت سالانه برگزار شده است و در تمامی دوره‌ها استقبال بسیجیان گرامی چشمگیر بوده است. اما امسال به خاطر بالا بردن ظرفیت‌ها و همچنین فعالیت شبانه روزی دوستان ما در بخش‌های مختلف اجرایی، فنی و روابط عمومی استقبال خیلی خوبی از کار صورت گرفت.



دبیر اجرایی جشنواره «مدرسه عشق»، افزود: مهلت ارسال آثار تا ۲۸ آبان ماه بود اما به خاطر استقبال چشمگیری که از طرف پایگاه‌های سراسر کشور صورت گرفت و تماس‌های مکرر از طرف بسیجیان و مخاطبان جشنواره، یک هفته مهلت ارسال آثار را افزایش دادیم.

احمد مداحی با تشریح تعداد آثار رسیده گفت: از میان هزاران اثر رسیده در ۶ بخش جشنواره، پس از بررسی‌های اولیه متوجه شدیم، غنای آثار و کیفیت آنها نسبت به سال‌های گذشته، سیر صعودی خوبی را طی کرده است. امسال هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت، سطح جشنواره بالاتر رفت که این امر اثبات می‌کند که جشنواره مدرسه عشق به صورت یک برند درآمده و رقابت‌های جدی در آن شکل گرفته است.

وی با اشاره به سختی کار برای هیئت داوران گفت: از آنجا که بررسی تمام این آثار، ماه‌ها طول می‌کشید با یک تیم متخصص به بررسی اولیه آثار پرداختیم و پس از گذراندن این مرحله، ۱۲هزار اثر منتخب برای مرحله نهایی و تحت نظر داوران اصلی ارسال شدند که هم اکنون در هئیت انتخاب برای داوری نهایی هستند.

مداحی در ادامه تعداد آثار ارسالی در هر بخش را که جهت داوری به مرحله نهایی رسیده اند بدین شرح اعلام کرد: در حوزه نوآوری و ابتکارات پایگاهی: ۴۱۹۱ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. حوزه تجسمی: ۵۲۳۰ اثر حائز شرایط لازم برای حضور در مرحله نهایی شدند. همچنین در حوزه موسیقی و سرود: ۶۰۰ اثر، حوزه هنرهای تصویری و نمایشی: ۳۶۰، حوزه نشر و کتاب: ۱۲۹۰ و حوزه پویانمایی و بازی‌های رایانه ای: ۱۵۵ اثر برای گزینش نهایی توسط داوران ارسال شد.

مداحی با اشاره به اینکه تلاش کردیم داوران هر بخش را از متخصصان و صاحب‌نامان آن عرصه انتخاب کنیم، ادامه داد: شهریار زرشناس که از جامعه شناسان و متخصصان هنری کشور به شمار می‌روند به عنوان دبیر بخش نشر، محمدعلی رجبی دوانی که یکی از پژوهشگران هنری مطرح هستند نیز به عنوان دبیر هنرهای تجسمی انتخاب شدند. همچنین محمد گلریز از مفاخر موسیقی به عنوان دبیر بخش موسیقی و سرود، حامد جعفری تهیه کننده شاهزاده روم، دبیر بخش پویانمایی و جمال شورجه کارگردان انقلابی، دبیر هنرهای تصویری و نمایشی فعالیت می‌کنند.

دبیر جشنواره مدرسه عشق در پایان تاکید کرد: به محض اتمام داوری نهایی، اسامی برگزیدگان اعلام می‌شود و در اوایل بهمن ماه، جشن اختتامیه با حضور مسئولان لشکری و کشوری در تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، «جشنواره مدرسه عشق» به همت معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین و در ۶ بخش مختلف هنرهای تصویری و نمایشی، هنرهای تجسمی، نشر، موسیقی و سرود، پویانمایی و بازی‌های رایانه ای بخش نوآوری و ابتکارات برگزار می‌شود.