تصویربرداری سریال انتخاباتی «غیرعلنی» از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جودی تهیه کننده سریال «غیرعلنی» با اعلام خبر تصویربرداری نیمی از این سریال گفت: با پایان تصویربرداری صحنه های نشریه ندای شهر، خانه عنایت، خانه امیررضا و پلان های خیابانی، تصویربرداری «غیرعلنی» از نیمه گذشت و با برنامه تیم تولید تصویربرداری تا نیمه بهمن به پایان خواهد رسید.

جودی ادامه داد: هم اکنون مشغول ضبط صحنه های خیابانی در شهرک چشمه هستیم و بعد از آن برای تصویربرداری به محل ثبت نام کاندیداها می رویم.

داستان «غیرعلنی» مربوط به رقابت انتخاباتی سه جوان است که یکی از آنها عشق به یک دختر را در دل دارد و پیروزی خود در انتخابات را به منزله اثبات خود به خانواده دختر می داند اما در این مسیر دچار چالش هایی می شود.

بازیگران «غیرعلنی» شامل برزو ارجمند، بهاره رهنما، متین ستوده، علی دهکردی، علیرضا جلالی تبار، شهرام عبدلی، محمد عمرانی، محمد فیلی، مهران رجبی، شهین تسلیمی هستند و سیروس عبدلی تصویربردار، بابک اخوان صدابردار، سید علی هاشمی دستیار کارگردان و برنامه ریز، المیرا شرافتیان و حسین امیری دستیاران کارگردان، بهرام جلالی مدیر تولید، مهدی جودی تدوینگر، حسین مجد طراح صحنه و لباس، احسان روناسی طراح گریم، سهیلا کاشفی منشی صحنه و محمد شریفی عکاس از عوامل پشت دوربین این مینی سریال هستند.

مینی سریال «غیرعلنی» در ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای به قلم مهدی حمزه و حسین تراب نژاد با کارگردانی مهرداد خوشبخت توسط رضا جودی در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تهیه و تولید می شود.