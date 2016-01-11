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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۰

گزارش تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس؛

حضور مشاور طاهری در درفشی فر و جلسه با مربیان

حضور مشاور طاهری در درفشی فر و جلسه با مربیان

مشاور اقتصادی باشگاه پرسپولیس امروز در محل تمرین سرخ پوشان حضور پیدا کرد و پیش از تمرین با اعضای کادر فنی جلسه برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی بازیکنان از ساعت ۱۶ درون زمین حضور پیدا کردند، برانکو ایوانکوویچ حدود ۱۰ دقیقه با آنها صحبت کرد و خواست تا تلاششان را برای نیم فصل دوم دوچندان کنند و تیم نتایج بهتری بگیرد.

* محمد ترکاشوند مشاور علی اکبر طاهری امروز در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کرد و دقایقی با کادر فنی صحبت کرد.

* محمود خوردبین همزمان با شروع تمرین در درفشی فر حضور پیدا کرد.

* حدود ۳۰ هوادار از نزدیک تمرین امروز را تماشا کردند.

* سوشا مکانی که روز گذشته از زندان آزاد شده بود و در تمرین نوبت صبح در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کرده بود، در تمرین نوبت عصر حضور پیدا نکرد.

*  به غیر از میلاد کمندانی و وحید حیدریه که همراه تیم المپیک ایران در قطر به سر می برند تنها امید عالیشاه غایب بود و سایر نفرات در این تمرین حضور داشتند.

* سرخپوشان با دویدن های نرم کنار زمین به گرم کردن بدن هایشان پرداختند و سپس به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند.

* مرتضی قدیمی پور تنها دروازه بان پرسپولیس نیز حدود یک ساعت به صورت اختصاصی زیر نظر ایگور پانادیچ تمرین کرد.

* پاسکاری های کوتاه و سانت از جناحین و در پایان ضربه زنی به دروازه از جمله کارهایی بود که پرسپولیسی ها در دو گروه به انجام آن پرداختند و این در شرایطی بود که به علت اینکه پرسپولیس تنها یک دروازه بان داشت خود ایگور پانادیچ درون دروازه ایستاد تا این تمرین شکل بگیرد.

* مرتضی قدیمی پور در صحنه ای چهار توپ پیاپی را از مهاجمان تیم مهار کرد مسئله ای که موجب شد مورد تشویق کادر فنی قرار گیرد.

کد مطلب 3022601

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