حضور مشاور طاهری در درفشی فر و جلسه با مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی بازیکنان از ساعت ۱۶ درون زمین حضور پیدا کردند، برانکو ایوانکوویچ حدود ۱۰ دقیقه با آنها صحبت کرد و خواست تا تلاششان را برای نیم فصل دوم دوچندان کنند و تیم نتایج بهتری بگیرد.

* محمد ترکاشوند مشاور علی اکبر طاهری امروز در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کرد و دقایقی با کادر فنی صحبت کرد.

* محمود خوردبین همزمان با شروع تمرین در درفشی فر حضور پیدا کرد.

* حدود ۳۰ هوادار از نزدیک تمرین امروز را تماشا کردند.

* سوشا مکانی که روز گذشته از زندان آزاد شده بود و در تمرین نوبت صبح در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کرده بود، در تمرین نوبت عصر حضور پیدا نکرد.

* به غیر از میلاد کمندانی و وحید حیدریه که همراه تیم المپیک ایران در قطر به سر می برند تنها امید عالیشاه غایب بود و سایر نفرات در این تمرین حضور داشتند.

* سرخپوشان با دویدن های نرم کنار زمین به گرم کردن بدن هایشان پرداختند و سپس به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند.

* مرتضی قدیمی پور تنها دروازه بان پرسپولیس نیز حدود یک ساعت به صورت اختصاصی زیر نظر ایگور پانادیچ تمرین کرد.

* پاسکاری های کوتاه و سانت از جناحین و در پایان ضربه زنی به دروازه از جمله کارهایی بود که پرسپولیسی ها در دو گروه به انجام آن پرداختند و این در شرایطی بود که به علت اینکه پرسپولیس تنها یک دروازه بان داشت خود ایگور پانادیچ درون دروازه ایستاد تا این تمرین شکل بگیرد.

* مرتضی قدیمی پور در صحنه ای چهار توپ پیاپی را از مهاجمان تیم مهار کرد مسئله ای که موجب شد مورد تشویق کادر فنی قرار گیرد.