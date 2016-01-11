شناسایی چند نفر نفوذی در حوزه های علمیه/ رسانه ها مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی فرمانده سپاه استان قزوین در مراسم قاصدان سرخ و یازدهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه که روز دوشنبه در سالن قائم شهرداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: شهدا برگزیدگانی بودند که در دفاع از انقلاب تردید نکرده و با شجاعت وایمان در مسیر صیانت از ارزشها جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به عملیات کربلای ۴ و تشییع پیکر مطهر۲۵۰ شهید غواص عملیات در ماههای گذشته با حضور باشکوه مردم گفت: در این عملیات قرار بود ضربه سنگینی به دشمن وارد شود و پیروزی قطعی جبهه سربازان اسلام توسط یک جاسوس و عامل نفوذی در سطح کلان لو رفت و باعث شکست رزمندگان اسلام شد.

شاهرخی اضافه کرد: ۸ هزار شهید و جانباز نتیجه خیانت و نفوذ دشمن در مجموعه تصمیم ‌گیران و اجراکنندگان این عملیات بود که شادی دشمنان در منطقه و پایگاه‌ های آمریکایی را فراهم کرد، اما پس از آن رزمندگان غیور در عملیات کربلای ۵ توانستند انتقام گذشته را بگیرند و پاسخ کوبنده‌ای به ارتش عراق دادند.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان یادآورشد: باید بپذیریم نفوذ در ساختار انقلاب اسلامی ممکن است و امروز دشمن درصدد نفوذ در مجموعه‌های تصمیم ‌ساز و تصمیم ‌گیر نظام و ایجاد انحراف و اختلال برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر هوشیار نباشیم آسیب می بینیم.

شاهرخی بیان کرد:همه باید نگران نفوذ دشمن باشیم زیرا نه تنها دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی پایان نیافته و از گذشته ابراز پشیمانی نمی‌کند بلکه برنامه‌های جنگ نرم علیه انقلاب را در دستور کار خود قرار داده‌ است.

وی اضافه کرد: دشمن برنامه‌های خود را در ۳ سطح مردم، حکومت و نخبگان طرح‌ریزی و میزان نفوذ را هم مشخص کرده و گفته در میان مردم وحکومت ۲۰ درصد و نخبگان ۶۰ درصد می خواهند نفوذ کنند و البته هدف آنها ضربه زدن به محور مقاومت است.

شاهرخی تصریح کرد: دشمنان دلیل ناکامی نفوذ در ایران را غفلت از منابع تولید قدرت در داخل کشور می دانند لذا امروز در طراحی جدید خود در کنار دانشگاه بدنبال نفوذ در حوزه های علمیه هستند که اخیرا چند نفر در این رابطه شناسایی شده اند.

وی بیان کرد: استکبار بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو در جهان اسلام را شناسایی و روی آنها کار کرده و در حال حاضر۱۵۰۰ نفر از این افراد به عنوان وزیر و مسئول و افراد تاثیرگذار در سراسر جهان مسئولیت دارند که اگر چند درصد آنها هم نفوذی باشند جای نگرانی دارد.

شاهرخی اظهارداشت: بیش از ۱۰ هزار ایرانی در آمریکا شاغل هستند که اگربتوانند حتی ۱۰۰ نفر آنها را جذب خود کنند و با شیفته کردن افراد به فرهنگ غرب نقشه های خود را بوسیله آنها پیاده کنند باید نگران باشیم.

وی اضافه کرد: برخی کارشناسان غربی گفته اند آنها که با منش سیاسی ما مخالفند اما اگر تکنولوژی ما را تایید کنند می توانند برای نفوذ استفاده شوند لذا همه باید دراین زمینه مراقب باشیم و هوشیاری خود را حفظ کنیم.

رسانه ها مراقب نفوذ باشند

فرمانده سپاه استان قزوین اظهارداشت: رسانه ها باید مراقب باشند و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی را و افراد خودی و غیرخودی را معرفی کنند تا مردم مرزها را بشناسند و در این راه از ملامت و سرزنش نهراسید تا در مسیر انقلاب به موفقیت برسیم.



وی گفت: به مردم بگویید دشمن می خواهد محور مقاومت را در سوریه، عراق و لبنان نابود کند تا به ایران آسیب برساند لذا همه باید بصیر و آگاه و مراقب باشند و راه نفوذ دشمن را ببندند.

انتخابات بهترین مکانیزم جابجایی مسئولان کشور است

شاهرخی گفت: انتخابات نماد مردم سالاری دینی است و از این راه مردم می توانند نمایندگان ومسئولان خود را انتخاب کنند لذا صحنه مهمی درتعیین سرنوشت کشور است.

وی اضافه کرد: مجلس در راس امور است و برکسی پوشیده نیست که مجلس خبرگان نیز از جایگاه والایی در انتخاب سکاندار انقلاب برخوردار است لذا باید مردم کسانی را انتخاب کنند تا پاسدار ارزشها باشند و از دستاوردهای نظام دفاع کنند.

شاهرخی بیان کرد: باید کسانی را انتخاب کنیم تا بتوانند در مجلس خبرگان فردی را برای رهبری نظام انتخاب کنند که شجاع؛ مقتدر، عالم و دغدغه مبارزه با آمریکا را داشته باشد و در مجلس شور ای اسلامی هم کسانی بروند که موجب امید در مردم باشند نه آنکه آمریکا را خوشحال کنند.

وی اضافه کرد: کسانی را انتخاب کنید که مومن به انقلاب باشند و از خون صدها هزار شهید کشور و سه هزار شهید استان پاسداری و صیانت کنند.

شاهرخی اظهارداشت: با هوشیاری و بصیرت خود می توانید به ایجاد مجلسی انقلابی که بتواند در برابر برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن بایستد کمک کنید و بدانید اگر غفلت کنیم و انقلاب اسلامی به دست نااهلان بیفتد ضربه‌ وارد شده به نظام جمهوری اسلامی جبران نخواهد شد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره ابوذر در بخش های گزارش، تیتر، خبر و یادداشت تجلیل شد.

خبرگزاری مهر استان قزوین در جشنواره بسیج و رسانه توانست در بحش گزارش رتبه اول و بخش خبر رتبه دوم را از آن خود کند.