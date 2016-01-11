تاثیر خشکی دریاچه ارومیه در بروز سرطان پژوهش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج محبی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در خصوص علت سونامی سرطان معده و گوارش در آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل اظهارداشت: در این خصوص پژوهش‌هایی توسط ۹ دانشگاه در حال انجام بود که با حمایت وزارت، آذربایجان غربی هم به این دانشگاه‌ها افزوده شد.

وی ادامه داد: پژوهش‌های علمی کوهورت شروع شده و حتی در مورد تأثیر خشکی دریاچه ارومیه در بروز سرطان یک پژوهش جامع ۱۰ ساله انجام می‌شود تا موضوع دقیق بررسی شود.

محبی در خصوص وضعیت پژوهش در دانشگاه نیز گفت: در سال ۹۳ با تعداد ۲۴۰ پژوهش نسبت به سال ۹۲ تعداد تحقیقات ۴۸ در صد افزایش یافته بود و تا پایان آذر ماه ۹۴ تعداد ۲۹۳ پژوهش علمی داشته‌ایم که شاهد افزایش قابل توجه در این عرصه بوده‌ایم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی نیز در خصوص وجود پزشکان بیکار در استان گفت: در مراکز درمانی و بهداشتی به شدت به پزشک عمومی نیاز داریم و اگر پزشک بیکاری در استان وجود داشته باشد، آماده جذب این پزشکان هستیم.

دکتر ابراهیم حسنی در خصوص فعالیت غیر قانونی دندانسازان در سطح شهر ارومیه نیز عنوان کرد: این مسئله واقعیت ندارد و همکاران نظارت بر درمان بر این موضوع نظارت داشته و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۷ دندانساز در سطح شهر ارومیه به کار دندانسازی مشغول هستند اظهارداشت: تاکنون این افراد در امر دندانپزشکی دخالتی ندارند.

دکتر حسنی به وضعیت تخت‌های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۳۳۰۰ تخت بیمارستانی در استان وجود دارد که باید تعداد این تخت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۵۲۰۰ تخت افزایش یابد.

وی در خصوص مراجعه بیماران از شهرستان‌ها به مرکز استان جهت ویزیت توسط متخصصان گفت: باوجود تمامی اقدامات انجام شده و توزیع نیروهای متخصص در شهرستان‌ها، ما ادعایی نداریم که امکانات شهرستان‌ها مانند ارومیه است ولی در اکثر شهرستان‌های استان چهار تخصص اصلی وجود دارد ولی با این حال بیماران گاها ترجیح می‌دهند برای ویزیت توسط بعضی متخصصین به مرکز استان مراجعه کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در زمینه وضعیت زایمان طبیعی در استان نیز گفت: زایمان طبیعی یک شاخص بهداشتی محسوب می‌شود و به علت اینکه عوارض این نوع زایمان خیلی نا چیزتر از عمل سزارین بوده و در این خصوص نیز دولت در طرح تحول نظام سلامت برای ترویج زایمان طبیعی آن را رایگان کرده است.