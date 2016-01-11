نخستین پل آبنمای استان گیلان در شهرستان شفت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان در حاشیه مراسم افتتاح اولین پل آبنمای دوطبقه بتنی استان که عصر دوشنبه در شهرستان شفت به بهره برداری رسید، تأمین رفاه، معیشت و حل مشکلات مردم را یکی از اهداف مهم دولت دانست.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه دولت در ابتدا روی کار آمدن خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود، افزود: افزایش تحریم و فشار از سوی استکبار، کاهش قیمت نفت و سیاست های غلط دنبال شده برخی از موانع و مشکلات در آغاز به کار دولت بود.

وی به عقب ماندگی استان گیلان در زمینه آب، راه و گاز رسانی روستایی در سال های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای گیلان، استان در سال های گذشته بین ۵ تا ۱۴ درصد از میانگین کشور عقب بوده است.

استاندار گیلان برخورداری از نعمت گاز را حق مردم برشمرد و یادآورشد: خوشبختانه با تلاش دولت و همه مسئولان گام خوبی در این حوزه ها برداشته شده است.

وی هماهنگی موجود بین دستگاه های اجرای استان را بسیار خوب عنوان و اظهار کرد: وجود چنین هماهنگی و تعاملی موجب پیشرفت های روزافزون استان در حوزه های مختلف به ویژه عمرانی است.

نجفی در ادامه به پروژه سد لاسک شهرستان شفت به عنوان یه پروژه ملی و مهم استانی اشاره و تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه های مربوطه به ویژه اداره کل محیط زیست طی ۱۰ روز آینده شاهد شروع بکار این پروژه نیز باشیم.

وی با اشاره به پتانسیل خوب شهرستان شفت، گفت: این فرصتی برای مسئولان استانی و شهرستانی است تا با استفاده از این ظرفیت ها این شهرستان را به جایگاه وافعی خود برسانند.

برخورداری ۹۴ درصدی مردم شهرستان شفت از نعمت گاز تا پایان سال

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مراسم انقلاب اسلامی را متعلق به همه مردم دانست و اظهار کرد: موقعی شهرستان شفت جز شهرستان های محروم کشور محسوب می شد.

ناصرعاشوری با اشاره به تحولات خوب در سال های اخیر در شهرستان شفت، افزود: در حال حاضر آمار بیان کننده برخورداری مردم این شهرستان از رفاه خوب است.

وی به پروژه گازرسانی این شهرستان اشاره و تأکید کرد: شاخص گازرسانی شهرستان شفت در گذشته ۵۲ درصد بوده که این شاخص تا پایان سال جاری به ۹۴ درصد می رسد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی شهرستان شفت را دارای ۷۶درصد آسفالت راه روستایی برشمرد و یادآورشد: از این نظر شهرستان شفت رتبه اول استان را دارا است.

وی ادامه داد: تجهیز بیمارستان امام رضا (ع) شفت، ساخت پروژه لاسک و آزاد راه ملاسرا – شفت – زنجان جز پروژه های سفر ریاست جمهور بوده که بخشی از اعتبار آن تأمین شده است.

عاشوری تأخیر در اجرای پروژه سد لاسک را به دلیل وجود جنگل های هیرکانی و ثبت جهانی آن دانست و یادآورشد: این پروژه با اعتبار ۵۰۸ میلیارد تومان، جزء پروژه های مهم سفر ریاست جمهور به استان گیلان بوده که با توجه به برخی محدودیت ها تاکنون اجرایی نشده است.

تخصیص اعتبار یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومانی برای ساخت اولین پل آبنمای بتنی

در ادامه این مراسم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان نیز با اشاره به افتتاح اولین پل آبنمایی دوطبقه بتنی استان گیلان، اظهار کرد: این پل به همت اداره بنیاد مسکن ومدیریت بحران استان ساخته شده است.

محمد اکبرزاده خاطرنشان کرد: پل قدیمی دهستان جیرده شهرستان شفت در سال ۹۰ براثر سیل تخریب شده و مشکلات فراوانی برای اهالی محل به وجود آورده بود.

وی با بیان اینکه این پل با ارزیابی های اولیه کارشناسان در مدت ۱۴۵ روز ساخته شده، گفت: برای ساخت این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۹۰میلیون تومان هزینه شده است.

وی طول این پروژه را ۱۰۰ متر و عرض طبقه بالا را سه و نیم و طبقه پایین آن را هفت متر برشمرد و افزود: این آبنما به گونه ای ساخته شده تا در طول سی سال بتواند در برابر سیل و سیلاب ها از تصفیه خانه و پل اصلی این دهستان محافظت کند.