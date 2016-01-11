استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی محلات همدان در ترویج ازدواج آسان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضایی ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان که با حضور مجمع خیرین ازدواج شهرستان همدان برگزار شد، گفت: این جلسات باید استمرار یابد.
وی بابیان اینکه ظرفیتهای خوبی در حوزه مدیریت شهری همدان وجود دارد، گفت: دغدغههای مجمع خیرین ازدواج باید به برنامه تبدیل شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان بابیان اینکه با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی مدیریت شهری برای ترویج ازدواج آسان تلاش می شود، گفت: باید با فرهنگسازی در اجتماع دغدغهای ملی ایجاد کنیم و از ظرفیت شورای اجتماعی محلات نیز در این زمینه بهره بگیریم.
وی تأکید کرد: کمک به ترویج ازدواج آسان برای جوانان دغدغهای عمومی است و تحقق آن اراده همگانی نیاز دارد.
مشاورههای ازدواج در همدان باید تقویت شود
عضو شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه مشاورههای ازدواج در همدان باید تقویت شود، گفت: باید از ظرفیت شورای اجتماعی محلات در راستای افزایش ازدواج آسان استفاده کرد.
سید احمد حسنی حلم بابیان اینکه مشکل اساسی در حوزه ازدواج آسان این است که کار فرهنگی مناسب انجامنشده است، گفت: هرچند صداوسیما کارهایی را انجام داده اما کافی نیست.
وی بابیان اینکه فرزندان را متوقع بار آوردهایم، گفت: متاسفانه به فرزندان مسئولیتپذیری آموزش داده نمیشود در حالی که درگذشته احساس مسئولیتها بیشتر بود.
حسنی حلم با اشاره به اینکه قبح طلاق در جامعه ریخته شده است، عنوان کرد: متاسفانه جوانان به دلیل مسئولیتپذیر نبودن در برخورد با کمترین مشکلات در روزهای آغازین زندگی خود طلاق را نخستین و بهترین راهکار میبینند.
وی بابیان اینکه باید مشکلات جامعه در زمینه کاهش ازدواج آسیبشناسی شود، ادامه داد: باید با برنامهریزی صحیح برای حل مشکلات پیشقدم شد.
باید برخی بحثها را به جان بخریم
عضو شورای شهر همدان با اشاره به اینکه جامعه باید به مسایل اجتماعی ورود پیدا کند، اظهار داشت: باید برخی بحثها را به جان بخریم و در دانشگاهها، مساجد و حتی در مدارس پیرامون این مشکلات بحث کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مبنای اسلام اعتدال است و با اعتدال مشکلات رفع میشود، گفت: استغنای مالی و فقر هر دوبهیک میزان طغیان آور هستند.
حسنی حلم با تأکید بر اینکه باید زیربناهای فرهنگی را تقویت کرد تا استحکام بنیان خانواده بیشتر شود، گفت: باید مشاورههای مربوط به حوزه ازدواج را تقویت کرد.
وی بابیان اینکه راهاندازی شورای اجتماعی محلات همدان برنامهریزیشده است، گفت: گاهی اوقات مشاورههای کدخدا منشی در زمینه ازدواج نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه دردسرساز نیز می شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید کلاس های مشاوره به چند ساعت قبل از عقد جوانان محدود شود، گفت: باید کلاس های مشاورهای گسترش یابد.
باید از ظرفیت سمن ها برای ترویج ازدواج آسان بهره برد
عضو دیگر شورای شهر همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه باید از ظرفیتها برای حل مشکلات استفاده کرد، گفت: سمنها و تشکلهای مردمی در زمینههای مختلف فعالیت میکنند که میتوان از این ظرفیت آنها برای ترویج ازدواج آسان بهره برد.
ابراهیم مولوی بابیان اینکه این مجوعه ها با این اقدام باری از دوش بخش دولتی و نهادهای مربوطه برمیدارند، افزود: امروز باید قشرهای فرهیخته دانشگاهی برای حل مشکلات ازدواج ورود کنند تا کار به سر منزل مقصود برسد.
ابراهیم مولوی با اشاره به اینکه ازدواجهای دانشجویی کار عجولانهای بود که نتایج مطلوبی نیز در پی نداشت، گفت: دانشجویان پس از فارغالتحصیلی متوجه میشدند که مسکن و اشتغال نیاز است و همین مباحث به چالشی در زندگی تبدیل میشد.
وی با تأکید بر اینکه باید فرهنگ توانمندسازی و غنیسازی زوج های جوان در دستور کار قرار گیرد، گفت: ارائه مشاورههای تخصصی فکری، دینی و عقیدتی به زوجهای جوان کمک کرده و از ازدواج صیانت و از بروز اختلافات جلوگیری میکند تا به طلاق که قبیح ترین حلال خداست منتهی نشود.
شهرداری همدان به عنوان یکنهاد خودگردان مشکلات مالی بسیاری دارد
وی بابیان اینکه شهرداری همدان به عنوان یکنهاد خودگردان مشکلات مالی بسیاری دارد، عنوان کرد: شهرداری همدان میتواند ظرفیتها و پتانسیلهای خود را برای ترویج ازدواج آسان در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهد.
مولوی گفت: سازمان های مردمنهاد میتوانند از توان فرهنگسراهای شهرداری در این زمینه استفاده کنند.
دیگر عضو شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه متاسفانه در جامعه کنونی جوانان از بزرگترها حرفشنوی ندارند، گفت: برخی جوانان الگوی خود را شخصیتهای سینمایی و تلویزیونی قرار میدهند.
علی پرزاد با تأکید بر اینکه بهترین راهنمای جوانان مادر و پدر هستند، گفت: باید فیلمهای آموزشی پیرامون ازدواج آسان تهیه و در اختیار جوانان قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیتهای فضای مازی برای ارتباط بیشتر با زوجینی که بهتازگی مزدوج میشوند، استفاده کرد، گفت: در استان همدان کردها، لرها، فارس ها و ترک ها ساکن هستند و در تهیه برنامهها باید به این قومیتها توجه کرد.
جوانان را نباید پس از ازدواج به حال خود رها کرد
وی با تأکید بر اینکه پس از ازدواج نباید جوانان را به حال خود رها کرد، گفت: باید دست فرزندان را گرفت و راهنمای آنها بود.
وی همچنین بابیان اینکه اختلاطها در دانشگاهها عدم نیازها را به دنبال دارد، گفت: شورای شهر همدان از ترویج ازدواج آسان حمایت میکند چراکه هزینه کردن در این مقوله از هزینههای اضافی در سایر بخشها جلوگیری میکند.
دیگر عضو شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه باید برای پایداری ازدواج و زوایای معوی ازدواج همواره مورد توجه است، گفت: متاسفانه امروز موضوع اشتغال، ازدواج و مسکن برای جوانان به بحران تبدیلشده است.
رضا میرزایی بابیان اینکه فراهم کردن بستر و شرایط ازدواج باید همواره اولویت قرار گیرد، گفت: در این راستا همکاری و هماهنگی دستگاهها موثر خواده بود.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه متاسفانه آنقدر که تیم ورزشی فوتبال پاس همدان بهاداده میشود به مقوله ازدواج بهاداده نمیشود، گفت: شورای شهر همدان هر سال مبلغی را در اختیار تیم فوتبال پاس همدان قرار میدهد.
رضا خجسته پیشنهاد داد در بودجه سال ۹۵ شهرداری همدان به زوجینی که مزدوج میشوند مبلغ یکمیلیون تومان هدیه پرداخت شود.
بانکهای همدان همراهی خوبی در پرداخت وام ازدواج نداشتند
معاون امور جوانان سازمان ورزش و جوانان همدان نیز با بیان اینکه پیش از این بانکهای همدان همراهی خوبی در پرداخت وام ازدواج نداشتند، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲ میلیارد تومان وام ازدواج به زوجهای همدانی پرداختشده است.
اسدالله ربانی مهر اظهار داشت: در نیمه نخست امسال وضعیت پرداخت وام ازدواج به زوجها مناسب نبوده و بانکها به تعهدات خود عمل نمیکردند.
وی افزود: بانکهای استان در نیمه نخست امسال تنها ۶ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده بودند که این روند مناسب نبود و پس از ورود استاندار همدان به این موضوع و تاکید بر بانکها برای تسهیل روند پرداخت وام ازدواج، تا پایان آذرماه ۴۲ میلیارد تومان وام ازدواج در استان همدان پرداختشده است.
