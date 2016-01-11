بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان با حضور فرمانداران شهرستان های استان افزود: تامین ابزار و امکانات از جمله خودرو، رایانه، بالگرد و دیگر موارد برای پشتیبانی انتخابات در دستور کار است.

وی بیان کرد: در این خصوص کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات تدابیر و برنامه ریزی لازم را به عمل آورده است.

خادمی همچنین نسبت به چینش نیروهای دلسوز، متعهد و با تجربه در شعب اخذ رای تاکید کرد و افزود: همه کسانی که وارد این عرصه می شوند، باید تلاش کنند تا اصل اجرای قانون انتخابات و حضور باشکوه و سلامت انتخابات مد نظر باشد.

وی اظهار کرد: ما به عنوان مجریان انتخابات مقید به رعایت همه ابعاد قانون و اجرای دقیق و صحیح آن و برگزاری انتخاباتی با شکوه هستیم.

استاندار تاکید کرد: این انتخابات پایه های نظام را تقویت و الگوی مردم سالاری دینی را در منطقه به نمایش می گذارد.

خادمی محوریت این انتخابات حضور پر رنگ، حداکثری و مبتنی بر آرای مردم است که لازمه آن آرامش و امنیت می باشد، افزود: برای کمک به مجریان انتخابات در فراهم کردن مقدمات و همه فرآیند انتخابات باید وحدت، انسجام و ‌تعامل بالایی داشته باشیم.

خادمی از همه رسانه ها خواست در این مرحله مجریان انتخابات را یاری و با مردم همراهی و همدلی کنند تا شاهد انتخابات قانونی و با ساختاری سالم، امن و همراه با نشاط و پویایی سیاسی مردم باشیم.

استاندار تاکید کرد: همه امور باید با هماهنگی، هیئت های اجرایی با ساختار مشخص شده پیش برود و توالی اقدامات رعایت شود و تسلط فرمانداران به قوانین انتخابات کامل باشد.