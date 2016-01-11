خبرسازی درباره ردصلاحیتم نشانگرهراس باندهای قدرت ازبیان حقایق است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در گفت‌وگو با خبرنگاران در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر رد صلاحیتش توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات اظهار داشت: از طریق رسانه‌های مجازی و زنجیره‌ای متوجه این شوخی شدم؛ البته دروغ‌گویی کار خوبی نیست و به‌فضل الهی این حربه نیز رسوا خواهد شد.

وی افزود: خبر منتشر شده پر از غلط و دروغ است و بیانگر یک سازماندهی پشت پرده است.

نماینده مردم تهران گفت: بنده متوجه شدم که پافشاری ما روی حق و حقوق ملت و مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شده و نعره‌های بلندشده نیز ناشی از درست بودن این هدف‌گذاری است.

زاکانی با بیان اینکه معلوم می‌شود که قبیله‌هایی که ید طولایی در مفاسد اقتصادی دارند، به‌صورت سیستماتیک دارای رسانه و قدرت هم شده‌اند، افزود: این موضوع آشکار می کند که باندهای قدرت و ثروت از بیان حقایق ترسیده‌‌اند.

وی ادامه داد: این جنگ روانی و رسانه‌ای تأثیری بر ما ندارد و اگر می ترسیدیم، لباس خاکی رزم به تن نمی کردیم.

رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت: به عنوان نماینده مردم وظیفه خود می دانم تمام همت خود را صرف مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و دفاع از منافع ملّی نمایم.

زاکانی افزود: به قبیله قدرت‌طلب توصیه می کنم که دست از بی اخلاقی ها بردارند و صادقانه و قانونی رقابت نمایند.

وی با بیان اینکه این بازی ها در مردم اثری ندارد و مردم هوشیارتر از آنی هستند که تسلیم جنگ‌های روانی شوند، تأکید کرد: این خواب آشفته که ما از صحنه کنار بکشیم هرگز تعبیر نخواهد شد.