هدف قرار گرفتن بیش از هزار موضع تروریستها در سوریه طی ۱۰ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه امروز اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور تعداد ۱,۰۹۷ نقطه از مواضع تروریست ها در سوریه را از ابتدی سال ۲۰۱۶ تا کنون مورد هدف قرار داده است.

این فرمانده عالیرتبه روسی در این باره اعلام کرد: از ابتدای سال نو میلادی تا کنون، جنگنده های روس تعداد ۳۰۰ مأموریت تهاجمی را علیه تروریست ه در سوریه به انجام رسانده اند.

وی ادامه داد: در مجموع این حملات تا کنون ۱۱۰۰ هدف در ۱۰ استان سوریه مورد اصابت قرار گرفته که در نتیجه به هلاکت تعداد زیادی از عناصر وابسته به گروه های تروریستی منجر شده است.

ژنرال «سرگئی رودسکوی» رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه خاطر نشان کرد: تروریست ها در نتیجه این حملات متحمل خسارت های زیادی شده اند. این حملات به تروریست ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.