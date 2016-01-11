برخی از نامزد ها با سیاه نمایی به دنبال جلب آراء مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران در جلسه توجیهی اعضای هیئت اجرائی حوزه انتخابیه سبزوار که ظهر دوشنبه در محل تالار اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد بیان کرد: سیاه نمایی و یا تخریب دولت و رقبا برای جلب رای بدترین روش تبلیغاتی است و موجب بی اعتمادی مردم به دولت می شود.

وی با بیان اینکه مردم ما با بصیرت و آگاه هستند خطاب به نامزدها اعلام کرد: از وعده دادن های آرمانی که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد پرهیز باید کرد.

وی با بیان اینکه تمامی دست اندرکاران انتخابات و داوطلبان متعلق به این نظام و کشور هستند تاکید کرد: هیئت اجرائی تمام تلاش خود را جهت برگزاری انتخابات سالم به کار خواهد بست.

برادران با تاکید بر اینکه تمام فعالیت های داوطلبان توسط مسئولان ذی ربط رصد می شود گفت: نامزدها از انجام کارهای غیر قانونی پرهیز کنند چرا که بالاخره انتخابات تمام خواهد شد اما افراد متقلب باید نزد خدا و قران و افکار عمومی پاسخگو باشند.

فرماندار ویژه سبزوار با تاکید بر حضور پررنگ مردم در انتخابات پیش رو گفت: این روزها چشم دشمنان و استکبار جهانی در صحنه بین المللی به حماسه ملی کشور است مردم با مشارکت خود در پای صندوق آراء جواب دندان شکن و محکمی را برای آن ها خواهند داشت.

وی تاکید کرد: مردم ولی نعمتان و صاحبان اصلی این کشور هستند آراء مردم یک امانت است این امانت باید بر مبنای قانون و شرع حفظ گردد

وی با اشاره به اهمیت موضوع انتخابات در کشور گفت: یکی از اساسی ترین اصولی که نظام های اجتماعی و حاکمان برای تداوم به ان نیاز دارند بحث مشارکت مردم در صحنه است.

برادران با بیان اینکه میزان و ملاک رای مردم است اظهار کرد: خروجی اصلی انتخابات نظر مردم است طبیعتا مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی در حوزه برنامه ریزی کشور نقش بی بدیلی را ایفا می کنند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار با اشاره به روند بررسی صلاحیت های داوطلبان مجلس در حوزه انتخابیه سبزوار اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جلسه و اعلام نظر مراجع چهارگانه همه داوطلبان از سوی هیات اجرائی تائید صلاحیت شدند.